México 2-0 Ecuador: Quiñones y Jiménez implantan la ilusión Mundial en el Azteca

El cuadro de Javier Aguirre se impuso en el duelo de dieciseisavos de final ante uno de los combinados que todos apuntaban a dar la sorpresa en esta cita. Los goles de Quiñones y Jiménez en el 22 y en el 31 sentenciaron el duelo en el primer tiempo

México y Ecuador se medían en la madrugada española de este miércoles por una plaza, la séptima de 16, en un Estadio Azteca que contó con más de 80.000 personas en sus gradas. México vivió una importante decepción en la cita de Catar 2022 por lo que en este 2026, siendo una de las anfitrionas, la exigencia era doble. Por otro lado Ecuador aparecía como una de las selecciones llamadas a dar la sorpresa. Incluso jugadores de España apuntaban al combinado ecuatoriano como uno de los rivales a evitar.

México cierra el pase a octavos del Mundial en media hora

A México le iba a importar bien poco que Ecuador estuviese en algunas quinielas para dar la sorpresa en este Mundial por su buen papel y desde el primer minuto fue a por el combinado tricolor. En el minuto seis, México ya tuvo la primera ocasión pero el remate de Raúl Jiménez, bastante desmarcado, se marchó fuera cuando todo el Azteca ya cantaba el primero.

Con los aztecas tratando de darle una alegría a todos los compatriotas que estaban presentes en el Azteca, Ecuador dispuso de una de las mejores ocasiones hasta ese instante del encuentro. Yeboah, con un poco de suerte, dejó atrás a su rival para mandar un balón al poste que previamente había rozado el guardameta Rangel.

México siguió dominando y teniendo las mejores ocasiones y en el 22 llegó el premio al fútbol de ataque que estaba teniendo. Quiñones cogía el balón en banda izquierda y con campo por delante corría para ir poco a poco buscando el área rival, recorte hacia dentro y disparo al palo corto de Galindez con pierna derecha. El Azteca se volvía loco con el primer gol de su selección.

Jiménez hace el segundo y machaca a Ecuador

Pero México no se quedó ahí y es que la selección que dirige Javier Aguirre tiene muy clara su idea de juego y sobre todo la predilección por el ataque a la portería rival. Un error en la salida de balón de Ecuador era aprovechado por Raúl Jiménez para hacer el segundo en el 31 y al ritmo de rancheras, encaminar el encuentro para mirar a octavos de final. Ecuador dispuso de algunos acercamientos al filo del descanso pero México, que aún no ha recibido un gol en lo que va de Mundial, no estaba dispuesto a acabar con esa estadística.

Ecuador no consigue superar el muro de México en el Mundial

En el segundo tiempo México pensó que la mejor defensa era un buen ataque y por ello siguió el mismo plan de juego aunque Ecuador, como es lógico, dio un paso al frente. Los ecuatorianos protestaron un posible penalti superada la hora de partido pero el colegiado no señaló nada.

Ya con el tiempo cumplido y con la frustración invadiendo a Ecuador, Hincapié dio buena muestra de que las nuevas normas que la FIFA implantó a nivel arbitral en este Mundial están funcionando. Dirigiéndose hacia un rival, se tapó la boca y el colegiado no dudó en mostrarle la roja directa en el 95.

Hincapié dirigiéndose a Jiménez con la boca tapada, lo que motivó su expulsión

México se metió en octavos de final y ahí ya espera a un rival que saldrá del encuentro de este miércoles entre Inglaterra y RD Congo a partir de las 18 horas (hora peninsular española). La ilusión está instalada de pleno en México y sea quien sea el próximo rival, los de Javier Aguirre juegan con la fuerza de todo un país que les anima en casa.