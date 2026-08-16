Racing de Santander - Villarreal: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en tv el partido de LaLiga EA Sports

El Sardinero recibe al Villarreal en el regreso del Racing a la máxima categoría, ante un rival con el que apenas ha coincidido: entre 2013 y 2025 no llegaron a cruzarse. El duelo se disputará a partir de las 17:00 horas de este domingo 16 de agosto

El Racing Club de Santander y el Villarreal protagonizan el domingo 16 de agosto un enfrentamiento en El Sardinero, en partido correspondiente a la jornada 1 de LaLiga EA Sports.

Los de José Alberto López y los de Iñigo Pérez afrontan así el estreno liguero.

Pocos duelos de esta primera jornada tienen tan poco pasado reciente. Entre abril de 2013 y diciembre de 2025 no hubo un solo enfrentamiento entre el Racing de Santander y el Villarreal, y el balance de los cinco precedentes que quedan en el registro se reparte a partes iguales: dos victorias para cada lado y un empate. El más reciente cayó del lado cántabro por 2-1.

José Alberto llega al estreno midiendo el discurso entre la ilusión y la prudencia. “Queríamos vivir este tipo de partidos todas las semanas y lo hemos conseguido”, señaló en su primera comparecencia de la temporada, antes de fijar el listón donde suele fijarlo un recién ascendido: "Nuestro objetivo es la permanencia". Enfrente, Iñigo Pérez estrena banquillo en Villarreal y avisa de lo que espera encontrarse en El Sardinero: "Espero un partido con un ambiente emocional que tenemos que manejar".

El Villarreal afronta el arranque liguero con todos sus jugadores disponibles, una circunstancia poco habitual a estas alturas de agosto. Entre ellos, Logan Costa, que ha podido completar una preparación mucho más normal después de la grave lesión que condicionó su pasada temporada. En el Racing, en cambio, la planificación sigue abierta: el director deportivo, Chema Aragón, recordó que "el lunes último de mercado, a las 12 de la noche, sabremos lo que ocurre con todos".

Así ha ido la pretemporada de Racing de Santander y Villarreal

El Racing firma una victoria y un empate en sus dos últimos partidos, el último empatando ante el Deportivo Alavés (1-1). Por su parte, el Villarreal enlaza dos victorias, el último ganando en el campo del Galatasaray (1-2). El choque entre el Racing y el Villarreal, correspondiente a la jornada 1 del campeonato liguero, se disputará en El Sardinero este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:00 horas.

¿Dónde ver por TV el Racing de Santander - Villarreal de LaLiga EA Sports?

El partido que disputan Racing de Santander y Villarreal este domingo 16 de agosto dará comienzo a las 17:00 horas en El Sardinero y se podrá seguir por televisión a través de DAZN LaLiga (M55 O113), DAZN y LaLiga TV Bar. El encuentro corresponde a la jornada 1 de LaLiga EA Sports. También se puede ver por internet en DAZN, en su web y en su aplicación. LaLiga TV Bar es una señal para establecimientos hosteleros, no doméstica.

R. Santander No Iniciado - Villarreal

Alineaciones probables de Racing de Santander y Villarreal

El Racing de Santander de José Alberto llega prácticamente con toda la plantilla disponible. El técnico solo contará con la duda de Giuliashvili, que se ha ejercitado en los últimos días al margen del grupo ya que está en el tramo final de la recuperación de la fractura de peroné que sufrió. En lo que respecta al once titular, la portería puede contar con la duda de Eriksson o Agirrezabala, recién llegado del Athletic Club. Hay también ganas en El Sardinero de ver el regreso de un Sergio Canales que es sin duda uno de los fichajes más destacados de la entidad cántabra.

Once posible del Racing de Santander: Eriksson, Facu González, Pedro Felipe, Mantilla, Salinas, Gueye, Puerta, Sergio Canales, Iñigo Vicente, Andrés Martín y Asier Villalibre.

En el Villarreal, los de Iñigo Pérez llegan con todos y el propio técnico manifestó en la previa las dudas que tiene al disponer de toda la plantilla para conformar el once de salida. Teniendo en cuenta que nos encontramos en el arranque de la temporada, el once que ponga en liza Iñigo Pérez, podría ser muy diferente del que se vea cuando la competición esté más avanzada.

Once posible del Villarreal: Luiz Junior, Veiga, Foyth, Romero, Mouriño, Comesaña, Pape Gueye, Gerard Moreno, Alberto Moleiro, Pépé y Mikautadze.

Este partido se puede seguir en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto. ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas a la conclusión del Racing - Villarreal, y también en sus redes sociales se dará cuenta de todo lo que suceda en El Sardinero.