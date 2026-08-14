Iñigo Pérez no se esconde con el estreno en LaLiga del Villarreal: "Tengo dudas"

El técnico del conjunto castellonense habló este viernes en la previa del encuentro ante el Racing de Santander del próximo domingo a partir de las 17:00 horas en El Sardinero

El Villarreal de Iñigo Pérez echará a rodar en partido oficial el próximo 16 de agosto a partir de las 17:00 horas ante un recién ascendido como el Racing de Santander. Hay muchas expectativas en torno al Villarreal ya que el 'Submarino amarillo' dejó el listón muy alto el pasado curso de la mano de Marcelino García Toral. Ahora es Iñigo Pérez el que está al frente de los mandos y este viernes, en la previa del duelo ante el Racing de Santander, elogió el nivel de la plantilla castellonense.

Iñigo Pérez valoró la predisposición de la plantilla del Villarreal desde su llegada a La Cerámica: "Vine como quien dice hace un mes a conocer un poco de vuestro ambiente y contexto, y después uno tiene diferentes momentos para ir procesando. Conoces de verdad cuando pasas a la acción. Es un mes positivo en muchos aspectos, la integración, muy contentos de cómo nos han recibido. En lo futbolístico ha sido ascendente, y reconocer la predisposición del equipo y la apertura de mente a nuestra manera de trabajar".

Iñigo Pérez no tiene claro el once del Villarreal

Cuestionado el técnico del Villarreal sobre el once titular de cara al estreno ante el Racing de Santander, Iñigo Pérez mostró sus dudas por el nivel de la plantilla, que calificó de "muy alta". "Volviendo a las referencias que he tenido, la prensa os intentáis dedicar a saber qué equipo voy a sacar. Tengo dudas porque la calidad de la plantilla es muy alta, y es bueno no saber a quién vas a poner. Cuando tienes esas dudas, es bueno, te genera estrés, pero en Vallecas me pasó. Utilicé toda la plantilla. A la larga, siempre es positivo. Todavía tengo que pensar", declaró.

Prosiguió Iñigo Pérez elogiando la calidad de Ayoze Pérez y Gerard Moreno: "Ayoze y Gerard son dos jugadores con una calidad incuestionable, que todos los hemos disfrutado. A Gerard lo conocía, pero te sorprende esa calidad humana, esa templanza, esa humildad…. Y a distancia corta se comporta igual que en su día. Y Ayoze siempre está con las miras y los oídos escuchando. Es bueno que dos referentes sean dos referentes humanos".

Iñigo Pérez en la pretemporada con el Villarreal

Iñigo Pérez alucina con el grupo del Villarreal

El técnico del Villarreal no escatimó en elogios hacia la plantilla del Villarreal y cómo la ausencia de ruido provoca que sean transparentes: "Sí, es cierto que comparto con Xavi. El cuerpo técnico tenemos mucha conversación sobre cómo es nuestra plantilla y lo hemos hablado de que a mí me resulta impactante la forma que tienen que ser como grupo y a nivel individual. El contexto del Villarreal CF, alrededor no hay ruido, hace que el jugador pueda ser transparente. Es impactante ver lo que ofrecen a nivel de rendimiento".

Para finalizar, cuestionado sobre el tipo de partido que espera ante el Racing de Santander, recordó Iñigo Pérez el ambiente que se pueden encontrar en El Sardinero en esta primera jornada de Liga: "Las pretemporadas, para lo bueno y para lo malo, lo bueno que te da la competición es que otorga rasgos que es difícil reproducir en la pretemporada. Nosotros hemos buscado rivales y entidades importantes. Espero un partido, contra un club histórico, un ambiente importante que tenemos que saber manejar. Va a haber un impacto. Intentar imponer nuestras ideas. Manejar este aspecto mental de jugar contra un equipo que vuelve a Primera".