Dardo de Álex Forés al Villarreal: "Quiero estár donde me quieran"

El delantero, que este viernes fue presentado como nuevo jugador del Burgos, salió de La Cerámica a comienzos de agosto después de encadenar cesiones a Levante y Real Oviedo

Álex Forés ha sido uno de los últimos jugadores en abandonar la disciplina del Villarreal de Íñigo Pérez. El delantero criado y formado en la cantera del Villarreal puso rumbo al Burgos a comienzos del mes de agosto y este pasado jueves fue presentado en El Plantío. Álex Forés era uno de los delanteros más pretendidos de toda LaLiga Hypermotion y finalmente fue el Burgos, con Michu como director deportivo, el que se llevó al ariete de 25 años.

Álex Forés dejaba atrás una etapa en el Villarreal en la que a pesar de sus buenos números en el filial grogueta en temporadas anteriores, no pudo llegar nunca a debutar en el primer equipo de La Cerámica. La salida de Álex Forés del Villarreal era un secreto a voces y solo era cuestión de tiempo que el atacante se decidiese por una de las propuestas que tenía encima de la mesa.

Álex Forés se 'acuerda' del Villarreal en su presentación con el Burgos

En la presentación de este pasado jueves como nuevo jugador del Burgos, Álex Forés mandó cierto mensaje que recordaba que el va donde se le quiere. "El club (Burgos) ha puesto un gran interés por mi desde el principio, ha realizado un gran esfuerzo y me ha demostrado que querían tenerme aquí y yo voy dónde se me quiere", declaró el ya ex futbolista del Villarreal y que será el nuevo delantero del club del Plantío.

A pesar de Álex Forés no llegó a debutar en partido oficial con el Villarreal, el delantero si estuvo este verano a las órdenes de Íñigo Pérez y entrenando junto al resto de sus ya ex compañeros. Álex Forés llegó incluso a disputar algunos minutos en pretemporada ante Benfica, PSV y Al-Ula. La decisión parecía ya tomada y finalmente el Villarreal decidió traspasarlo al Burgos.

En relación a esa pretemporada con el Burgos, Álex Forés confirmó que está listo para ponerse a las órdenes de Sergio Francisco, que esta temporada tendrá la complicada tarea de igualar lo hecho el curso anterior por Luis Miguel Ramis. "Estoy al 100%, llevo entrenando un mes porque lo hice con el Villarreal, espero mostrar mi mejor versión por el bien de todos, por mí y por el club", declaró Álex Forés.

Álex Forés, del filial a dos cesiones seguidas desde el Villarreal

Al nuevo delantero del Burgos no le bastó con marcar 16 tantos en la 2023/24 en Segunda división y en el filial del Villarreal. Con esa cifra goleadora, los castellonenses decidieron cederlo en primer lugar al Levante en la 2024725 y posteriormente al Real Oviedo el pasado curso. En el Ciudad de Valencia marcó cinco goles en Liga y repartió una asistencia.

En el Carlos Tartiere defendiendo los colores del Real Oviedo, no consiguió estrenarse en Liga y solo logró repartir una asistencia. El propio Álex Forés reconoció en su presentación con el Burgos su pobre rendimiento de la pasada temporada: "Fue un año complicado por varias circunstancias, pero llego a un club que ha apostado por mí y deseo centrarme es este primer año, aunque es un proyecto a largo plazo". Ahora Álex Forés, que ya forma parte del pasado del Villarreal, buscará reencontrarse con su mejor nivel en Segunda, donde ya demostró antaño su nivel de cara a portería.