Villarreal y Alavés acuerdan la cesión de Álvaro García en el filial amarillo

La operación se cierra en una préstamo para la temporada 2026/2027 y, según diversas informaciones publicadas en el País Vasco, incluye una opción de compra que apunta a una cifra superior a los dos millones de euros

El Villarreal B tiene un nuevo refuerzo para su defensa. El conjunto groguet ha alcanzado un acuerdo con el Deportivo Alavés para hacerse con la cesión de Álvaro García en la temporada 2026/2027.

El central alicantino, de 20 años, llega procedente del filial babazorro después de haber completado buena parte de la pretemporada a las órdenes de Quique Sánchez Flores con el primer equipo albiazul.

Se trata de una incorporación con la que el filial amarillo de David Albelda elevará el nivel de una zaga que necesitaba efectivos y que afrontará una campaña de lo más exigente y ambiciosa en Primera RFEF.

Un central de futuro para el Villarreal B

Álvaro García Blanes nació en Alicante el 15 de septiembre de 2005 y se ha consolidado como uno de los defensas con mayor proyección de la cantera del Alavés. Se trata de un central derecho de elevada talla, corpulento y con buenas condiciones para imponerse en los duelos. Su capacidad de anticipación y su jerarquía defensiva son algunas de sus principales virtudes.

El futbolista se formó en la cantera alicantina del Hércules antes de incorporarse al Deportivo Alavés en el verano de 2021. Desde entonces ha ido escalando sin oposición dentro de la estructura de Ibaia hasta convertirse en un fijo del filial. En la temporada 2023/2024 dio el salto al Alavés B y, desde entonces, ha sido una pieza habitual en el segundo equipo vitoriano.

Su trayectoria en Segunda Federación habla de la experiencia acumulada pese a su juventud: ha disputado 78 encuentros en la categoría, con cuatro goles y una asistencia. Ahora tendrá la oportunidad de competir en Primera RFEF, un salto de nivel que el Villarreal considera ideal para continuar con su progresión.

Una cesión que se fraguó tras su pretemporada con el Alavés

La llegada de Álvaro García al Villarreal B se produce como culminación a una fantástica temporada en el primer equipo babazorro. El central ha trabajado bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores y ha llegado a tener participación en varios encuentros amistosos, demostrando que está preparado para asumir mayores retos.

Uno de sus momentos más destacados se produjo en el amistoso frente al Girona, cuando anotó de cabeza el tanto que dio la victoria al conjunto vitoriano prácticamente sobre la bocina. También tuvo minutos ante el Eibar y el Castellón, dejando buenas sensaciones durante el verano.

El Alavés veía en él a un futbolista con posibilidades de llegar al primer equipo, pero la competencia en el eje de la zaga y la necesidad de que continuara acumulando minutos han terminado propiciando su salida a préstamo.

El Villarreal B, una oportunidad para dar el salto

La operación permite al defensa afrontar un nuevo reto en Primera RFEF, una categoría superior a la que venía disputando con el Alavés B, militante en Segunda RFEF. El objetivo es que tenga continuidad, acumule experiencia y pueda seguir acelerando una progresión que en los últimos años ha sido constante.

En el Villarreal B se encontrará además con un proyecto especialmente orientado al desarrollo de jóvenes futbolistas. El conjunto castellonense pretende que Álvaro García tenga un papel importante en la zaga y pueda responder a una de las necesidades que presentaba la plantilla.

La operación se ha cerrado como una cesión para la temporada 2026/2027 y, según diversas informaciones publicadas en el País Vasco, incluye una opción de compra cuya cantidad no ha trascendido oficialmente, aunque se apunta a una cifra superior a los dos millones de euros.

Contrato hasta 2028 y una apuesta por su progresión

El Alavés mantiene el control sobre el futuro del futbolista, que tiene contrato con la entidad albiazul hasta junio de 2028. La cesión al Villarreal B se presenta, por tanto, como una fórmula para que el central continúe creciendo en una competición más exigente y pueda regresar posteriormente a Vitoria con mayor experiencia.

Para el Villarreal B, mientras tanto, supone incorporar a un defensor joven, con recorrido y experiencia en Segunda Federación, pero que ya ha empezado a llamar a la puerta del fútbol profesional. El filial groguet pesca así en la estructura de un club de Primera División para apuntalar su defensa y añade una nueva pieza a un proyecto que vuelve a mirar hacia el talento joven.