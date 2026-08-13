Mikautadze, una alternativa a Julián Álvarez para el Barcelona

El delantero del Villarreal es una de las opciones manejadas por la entidad azulgrana que sigue esperando a Julián Álvarez sin que haya avances por el atacante argentino y el tiempo apremia

El delantero centro sigue siendo asunto capital en el FC Barcelona y el deseado es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid. Nada ha cambiado en esta pretensión, pese a la negativa de la entidad colchonera, aunque aparecen alternativas al argentino para reforzar una posición que se podría quedar pronto sin inquilinos naturales. Un candidato es Georges Mikautadze.

Así, según señala Jijantes, Mikautadze es uno de los jugadores que maneja el Barcelona para sumar a su ataque como alternativa a Julián Álvarez. El delantero del Villarreal, con el que tiene contrato hasta el año 2031, encajaría en el perfil de 'nueve' con movilidad y calidad con la pelota que el equipo azulgrana demanda.

Las cifras de Mikautadze en su único año en el Villarreal

Los pasos en este sentido aún son menores, aunque el Barcelona habría movido ficha con el entorno de Mikautadze para saber sus condiciones y su disposición para abordar una operación en la recta final del mercado. Quedan ocho días para que el club azulgrana empiece a competir, concretamente el 21 de agosto ante el Elche en el Martínez Valero; menos de tres semanas para que se cierre el mercado, algo que sucederá el 1 de septiembre, día hábil para fichajes.

Mikautadze fue firmado por el Villarreal el pasado mercado de verano por 31 millones de euros procedente del Olympique de Lyon. En su primer año en el conjunto castellonense fueron 44 partidos en los que participó entre las distintas competiciones, para marcar 16 goles y dar 6 asistencias.

El valor de mercado de Mikautadze

La contratación de Mikautadze tampoco sería sencilla para el Barcelona, dado que es un jugador importante en el Villarreal que nuevamente disputará la Champions League. Según el portal especializado Transfermarkt, el georgiano tiene un valor de 30 millones de euros. En todo caso los castellonenses podrían pedir una cifra mucho más elevada si finalmente el club azulgrana decidiera apostar por el atacante de 25 años y 1,76 metros.

Con Mikautadze el Barcelona no tendría que esperar para la adaptación a LALIGA, dado que ese rodaje ya lo hizo con el Villarreal. Se trata de una alternativa manejada, como también se ha apuntado en las últimas fechas a la opción de Lautaro Martínez, igual o más compleja ya que el Inter de Milán no estaría dispuesto a desprenderse de él a no ser por una cantidad muy elevada.

Compás de espera por Julián Álvarez

Todo mientras se encalla la situación de Julián Álvarez, quien desde este lunes regresó a la disciplina del Atlético de Madrid y que ya se entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. El deseo del futbolista, como expresó públicamente, es salir de la entidad rojiblanca, aunque la firme postura de los colchoneros no ofrece fisuras por el momento.

Además, la lesión de Sorloth hace aún más necesario deportivamente a Julián Álvarez para los compases iniciales de la temporada. Un complicado puzle para el Barcelona, quien también podría traspasar en las próximas horas o días a Ferrán Torres, que ni siquiera se entrena a las órdenes de Hansi Flick.