Gil Marín estalla contra el Barça y Julián Álvarez: "Creen que somos débiles o estúpidos"

El consejero delegado del Atlético de Madrid responde con dureza al deseo de salida de la 'Araña' y carga sin contemplaciones contra la estrategia del club azulgrana en el mercado

La guerra por Julián Álvarez adquiere una nueva dimensión que ya roza la agresividad verbal. Miguel Ángel Gil Marín ha sido el primero en elevar el tono públicamente con unas declaraciones que no dejan a nadie indiferente. El consejero delegado del Atlético de Madrid reaccionó este martes a la petición del delantero argentino, quien públicamente comunicó su deseo de abandonar el club atlético en una transferencia para "cumplir un sueño".

Gil Marín aprovechó también para lanzar un contundente ataque contra el FC Barcelona, al que acusa de faltar al respeto a la entidad rojiblanca. Las palabras del dirigente colchonero reflejan el enorme malestar que se vive en el Metropolitano tras la postura adoptada por el futbolista y el creciente interés azulgrana por hacerse con sus servicios.

Gil Marín responde a Julián: "No era el día"

El máximo ejecutivo del Atlético no ocultó su decepción por el momento y la forma elegidos por Julián Álvarez para expresar su deseo de abandonar el club. "Lamento mucho sus palabras. No era el día para hacer esas declaraciones, era el día de Messi y de la selección argentina, no de Julián", señaló en declaraciones a la Agencia EFE.

Pese a ello, Gil Marín dejó claro que el club conoce desde hace tiempo la postura del delantero y que las conversaciones entre ambas partes han existido. "Julián tiene un sueño y los atléticos también tenemos sueños. Es cierto que ha hablado con nosotros, pero también lo es que él conoce perfectamente nuestra postura porque hemos sido muy claros: el Atleti no quiere transferir sus derechos".

El mensaje es rotundo. El Atlético no contempla la venta de su gran estrella, independientemente de los deseos del futbolista. "Es un gran jugador y estamos muy orgullosos de que juegue con nosotros", añadió el dirigente.

Ataque frontal al Barcelona

La parte más explosiva de la comparecencia llegó al ser preguntado por el interés del FC Barcelona. Lejos de rebajar la tensión, Gil Marín decidió responder con dureza y acusó al club azulgrana de menospreciar al Atlético. "Vamos a presentar una denuncia ante la FIFA por negociar con Julián con contrato en vigor. El Barcelona nos falta al respeto, creen que pueden ningunearnos, que somos débiles o estúpidos".

El dirigente colchonero fue todavía más allá, cuestionando la forma de actuar del club presidido por Joan Laporta. "Lo que en realidad están mostrando al mundo es una forma de actuar que les define. Nos mienten a nosotros, al jugador, a los medios de comunicación y mienten también a su propia afición".

"No están capacitados para la operación"

Gil Marín también puso en duda la capacidad económica del Barcelona para afrontar un fichaje de semejante magnitud. "Intentan hacer creer a todos que pueden aspirar a afrontar una operación para la que en realidad no están capacitados".

Desde el Atlético consideran que el Barça ha generado un escenario de presión pública sin disponer de los recursos necesarios para acometer una operación que, en cualquier caso, el club rojiblanco no está dispuesto a negociar. La postura sigue siendo la misma: Julián Álvarez tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

El precedente de Nico Williams

En su ofensiva dialéctica, Gil Marín también recordó un episodio del pasado mercado estival para reforzar sus críticas hacia el Barcelona. "No es la primera vez que el Barcelona actúa así y el mundo del fútbol es perfectamente consciente. El año pasado hicieron algo muy parecido a Nico Williams y al Athletic Club".

Las declaraciones de Gil Marín endurecen todavía más una situación ya de por sí extremadamente delicada. El Atlético se mantiene inflexible, Julián Álvarez ha expresado públicamente su deseo de salir y el Barcelona continúa considerándolo una prioridad para reforzar el proyecto de Hansi Flick. Mientras tanto, otros gigantes europeos como Arsenal o PSG siguen atentos a cualquier movimiento.

La batalla apenas acaba de comenzar, pero el Atlético ha dejado clara su posición. Ni el sueño de Julián ni la insistencia del Barcelona parecen suficientes, de momento, para cambiar la hoja de ruta del club rojiblanco. Y en el Metropolitano ya han decidido pasar al ataque.

El Atlético presenta denuncia

El Atlético de Madrid presentará una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con Julián, un jugador "con contrato en vigor durante el periodo protegido", según explicó a EFE el propio Miguel Ángel Gil Marín. "Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó el directivo.

El Atlético, que ha manifestado reiteradamente su intención de no vender a Julián Alvarez, ya denunció el pasado 29 de mayo, en un comunicado en sus redes sociales, una "campaña de acoso y derribo" sobre el atacante argentino por parte del Barcelona. "Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. Respeto y valores", publicó entonces la entidad madrileña a través de su cuenta oficial en X.