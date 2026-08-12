Julián Álvarez se pone a las órdenes de Simeone

El delantero argentino ha completado este miércoles el primer entrenamiento grupal ya bajo la supervisión del técnico en la Ciudad Deportiva de Majadahonda

El esperado reencuentro de Julián Álvarez con Diego Pablo Simeone se ha producido este miércoles en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con el primer entrenamiento grupal de la semana en el Atlético de Madrid. Una cita que generaba expectación después del intenso verano vivido acerca de la posibilidad de la salida del delantero pretendido por el FC Barcelona. Un primer cara a cara sin grandes novedades.

Durante el entrenamiento sobre el césped no se ha producido ninguna conversación especial ni aparte entre Julián Álvarez y Simeone. Al menos fuera del vestuario. Todo en una sesión en la que el técnico argentino ha dirigido a sus futbolistas desde cierta distancia y ya con todos los mundialistas, incluida La Araña, a su disposición.

Primera vez de Julián Álvarez con el grupo en pretemporada

Después de terminar su Mundial el pasado 19 de julio, con la final perdida ante España, Julián Álvarez inició sus vacaciones de tres semanas. Ya este lunes se reincorporaba a la disciplina rojiblanca para realizarse las habituales pruebas médicas de pretemporada. Este martes, aún con descanso para todos los que viajaron al amistoso de Seúl, el delantero se ejercitó en una doble sesión únicamente acompañado de los internacionales que han ido regresando estos días y que no viajaron a Seúl.

Ahora Julián Álvarez se ha entrenado ya con el grupo. Las posturas están claras desde hace tiempo y no hay variaciones. El jugador quiere salir del Atlético de Madrid, incluso lo verbalizó públicamente durante el Mundial. El Barcelona lo pretende como su candidato número uno para reforzar su delantera, mientras que la entidad colchonera se mantiene firme en su decisión de no vender y se remite a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Ya hubo un cara a cara entre Simeone y Julián Álvarez

Pese a que este miércoles se ha producido la primera sesión en la que Julián Álvarez y Simeone han coincidido en pretemporada, el delantero y el entrenador ya se vieron las caras con todo el lío de su salida ya servido hace algunas semanas. Fue durante el pasado Mundial, cuando el entrenador argentino se desplazó hasta Estados Unidos para ver a la selección y pudo saludar y hablar con La Araña. Un encuentro que supuso una primera charla entre las partes.

"Hoy justamente lo crucé, yendo a ver a Giuliano un rato. Estuvimos charlando un poco, sobre todo de su momento, de cómo estaba ahí del tobillo y de la importancia que tiene para el equipo", relató entonces Simeone que luego profundizó sobre la situación de Julián Álvarez: "Es el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid desde que llegó. Estamos muy contentos con su trabajo, se ha comportado siempre muy bien con nosotros y ojalá que en la selección pueda generar lo que logró en el último Mundial. Está entre los cinco mejores del mundo. Gracias al trabajo y al crecimiento que tuvo en el City y el Atlético lo ha llevado a este lugar y a estos números".