Lookman y la afición del Atlético de Madrid: "﻿No he visto nada parecido antes"

El extremo echa la vista atrás para analizar sus primeros seis meses como futbolista colchonero y también piensa en la nueva temporada que está a punto de afrontar: "Ya me he asentado en el grupo y en la plantilla"

Ademola Lookman llegó al Atlético de Madrid en el pasado mercado de invierno y afronta su primer inicio liguero con los colchoneros. Tiempo suficiente para ser consciente de la dimensión de la entidad rojiblanca. El inglés ha reparado especialmente en la afición. "No he visto nada parecido antes y creo que eso es lo que hace especial al Atlético", ha señalado.

Lookman, en una entrevista en el Diario AS, era cuestionado sobre lo que más le había llamado la atención del Atlético de Madrid en estos meses. "Creo que nuestra afición. En cada partido hay unas 65.000 o 70.000 personas allí, compartiendo el ambiente y la gente y la energía que hay detrás del estadio es increíble", contestaba el extremo.

Lookman y el día de su estreno con el Atlético de Madrid

Dicen que la primera impresión es la que vale y Lookman se le quedó el día de su estreno con el Atlético de Madrid, cuando se enfrentó al Real Betis en la Copa del Rey en La Cartuja. "Fue genial porque viajamos el mismo día y creo que nos recibieron muchísimos aficionados en Sevilla. Me sorprendió la cantidad de gente que había en el aeropuerto esperándonos. Fue una revelación para mí en cuanto al apoyo, la gente que nos respalda y lo mucho que significa para ellos. A mí eso me dio mucha energía y ganas, porque viajaron desde Madrid solo para venir a apoyarnos en Sevilla", ha recordado.

El jugador del Atlético también ha echado la vista atrás para analizar sus primeros seis meses como futbolista colchonero: "Tuve un buen inicio en los seis meses que he jugado con el Atlético. He estado aquí y ya me he asentado en el grupo y en la plantilla. También me encuentro muy asentado en la ciudad de Madrid".

Lookman, los fichajes y los elogios a Koke

Además, Lookman ha hablado de los nuevos fichajes que han llegado al Atlético de Madrid. Nombres como los de Grimaldo, Hjulmand y Lee Kang-in. "Hemos fichado a algunos futbolistas increíbles con mucho talento. El club ha demostrado la ambición de querer competir", ha señalado el inglés que ha continuado: "Todos tienen características diferentes, pero todas ellas son excelentes para sumar al grupo. Por eso están aquí. Para representar al club".

Claro que para Lookman, el jugador del Atlético de Madrid que más le ha impresionado es Koke. "Tiene una calidad que es... no sé, indescriptible. Su toque, su forma de pasar, su toma de decisiones... es especial. Es un tipo que puede correr durante, no sé, dos o tres horas. Pero la calidad que posee, se nota que es un mediocampista de verdad. Es un jugador de los pies a la cabeza", ha razonado.

Finalmente, el jugador del Atlético de Madrid era preguntado por la competición que prefiere ganar de cara a la inminente temporada. "No puedo elegir solo una, pero estar cerca de estos títulos es importante para nosotros porque demuestra dónde estamos y el nivel del equipo", ha indicado Lookman al respecto.