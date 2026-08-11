El ex de Barcelona y Atlético de Madrid que se moja sobre Julián Álvarez y su posible fichaje

Con el argentino tensando la cuerda con los colchoneros y un contundente "no contéis conmigo", Luis Suárez aconsejó meses atrás al delantero rojiblanco tras vivir una experiencia similar en el Liverpool cuando pidió salir al Arsenal para jugar la Champions League

El culebrón por el posible fichaje de Julián Alvarez por parte del FC Barcelona desde el Atlético de Madrid sigue sumando episodios. El último se dio ayer cunado Mundo Deportivo informó de que el argentino habría declarado en el vestuario colchonero un "no contéis conmigo". Todo esto vino después de que Julián Álvarez se enfadase después de volver a los entrenamientos del Atlético de Madrid y no encontrarse a Diego Pablo Simeone.

El técnico del Atlético de Madrid regresará a la disciplina rojiblanca el próximo miércoles después de dos días en Ibiza. Tampoco estaba para 'recibir' a Julián Álvarez el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín. Todo terminó con una reunió entre Julián Álvarez y su representante ese mismo lunes por la tarde en Madrid para pensar en los siguientes pasos a dar. Este martes Julián Álvarez acudió al entrenamiento acompañado de uno de sus representantes, que tras dejarlo en la Ciudad Deportiva, abandonó las instalaciones en su vehículo.

Julián Álvarez y los elogios de Luis Suárez, ex de Barcelona y Atlético de Madrid

Con la historia entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid cerca de su punto de ebullición, en las redes se ha vuelto a hacer viral un video en el que Luis Suárez, actual delantero de Inter Miami, hablaba para El Larguero de Manu Carreño semanas atrás. El que fuese delantero tanto del Atlético de Madrid por dos temporadas y anteriormente del Barcelona por seis cursos, aconsejaba a Julián Álvarez sobre el hecho de pedir públicamente su salida del cuadro colchonero.

Luis Suárez en primer lugar elogiaba la capacidad ofensiva de Julián Álvarez y veía lógico que cualquier equipo lo quisiese: "El Barcelona y cualquier equipo del Mundo lo va querer y va a querer pagar lo que sea por que tiene una buena descarga, tiene un buen movimiento entre los centrales, ayuda mucho defensivamente a correr entre los centrales, va a tener extremos que le brinden muchas asistencias, mucha pelota.

El caos de Luis Suárez, similar al de Julián Álvarez

Seguidamente el uruguayo recordaba que el vivió una situación similar en el Liverpool cuando en el verano de 2012 pidió salir al Arsenal para jugar la Champions. Luis Suárez recordó como el entonces capitán Gerard, le convenció para seguir un año más y hacer una gran temporada en Anfield: "A mi me tocó la misma posibilidad cuando yo estaba en el Liverpool. Cuando declaré que me quería ir al Arsenal en 2013 y vino el capitán, vino Gerard en ese momento, porque el Arsenal jugaba Champions League y el Liverpool no, yo me quería ir, quería jugar Champions y vino Gerard y me convenció a mi de 'quédate acá porque este año no te puedes ir al Arsenal porque si vos haces un gran año y nosotros lo vamos a hacer, te vamos ayudar. Y el entrenador, y el club y todos, te vas a poder ir al Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, a donde vos quieras te vas a poder ir, pero este año quédate acá'. A mi me convenció, yo salí a pedir disculpas en ese momento porque no habían sido buenas las declaraciones, me entregué por completo al Liverpool y a los dos o tres partidos la gente ya me amaba y fue mi mejor temporada en el Liverpool".

Cerró su intervención Luis Suárez apostando porque el Atlético de Madrid, incluido Simeone, tratase de convencer a Julián Álvarez para que se quede una temporada más y realice un gran año en el Metropolitano: "A lo que voy con esto, que mismo lo que pasó con Julián, pues el Cholo, la gente o lo que sea poder convencerlo de que este año puede ser el año del Atlético, se puede quedar... Es que el fútbol es muy intrascendente, nunca sabes o capaz que Julián se plante y dice 'ya está, esa es mi decisión', pero va en cada uno".