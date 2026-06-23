Las medidas que estudia tomar el Atlético tras la petición de Julián Álvarez

Existe mucho malestar en el club rojiblanco con el delantero después de que el argentino haya manifestado públicamente su deseo de salir, presumiblemente al FC Barcelona. El Atleti no descarta denunciar al equipo catalán aludiendo a que está negociando con un jugador que tiene contrato en vigor

El Atlético de Madrid tiene un serio problema con Julián Álvarez después de que el delantero haya manifestado de manera pública su deseo de salir del club rojiblanco durante este mercado de fichajes de verano. El delantero no quiere continuar en el Atleti y, a priori, su deseo es fichar por el FC Barcelona, aunque no lo ha dicho, equipo que lleva tiempo interesado en sus servicios. En el Atlético de Madrid no ha gustado nada lo ocurrido y estudia todas y cada una de las medidas que podría llevar a cabo en este caso.

Posible denuncia ante la FIFA por el caso Julián Álvarez

En el Atlético de Madrid saben desde hace tiempo que Julián Álvarez quiere marcharse del equipo, pero ha sorprendido que el futbolista lo diga mientras está jugando el Mundial 2026 con Argentina. "No es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño. Lo mejor es que yo me vaya", dijo tras el partido contra Austria.

En el club rojiblanco conocen que el objetivo de Julián Álvarez es fichar por el FC Barcelona aunque no lo haya manifestado de manera pública el delantero. Es por ello que el club rojiblanco está estudiando si existe la posibilidad de denunciar al club azulgrana ante la FIFA usando como argumento que el argentino tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030. Y es que ningún club puede negociar con un futbolista con contrato en vigor a no ser que esté en las seis meses finales de vinculación contractual.

A eso se puede agarrar el Atlético de Madrid quien, sin embargo, tiene casi imposible demostrar que sea el FC Barcelona el que está negociando con el entorno y los representantes de Julián Álvarez. Una práctica que suelen hacer todos y cada uno de los equipos.

El Atlético de Madrid, firme con Julián Álvarez

A pesar de esta situación, en el Atlético de Madrid se mantienen firme con Julián Álvarez: no están por la labor de facilitar su salida y se remiten a la cláusula de rescisión que tiene el futbolista la cual se eleva a unos 500 millones de euros.

En el club rojiblanco no ha gustado nada que el futbolista diga públicamente. Al mismo tiempo, fuentes internas del Atleti afirman que no le sorprenden los esfuerzos del FC Barcelona en fichar a alguno de sus jugadores.

En el Atlético de Madrid aseguran que el FC Barcelona no tiene capacidad económica para fichar a Julián Álvarez, el club madrileño ya rechazó una oferta de 150 millones de euros del Real Madrid hace unas semanas, y dan por hecho que la operación está muy difícil. Por otro lado, en el Atleti son partidarios de vender a Julián Álvarez, si es que lo tienen que hacer, a un equipo extranjero, ya sea el Arsenal o el Paris Saint-Germain, quienes están interesados en el argentino desde hace tiempo.