Se calienta la salida de Koundé: el Barça pregunta por un campeón del mundo

El representante del francés, Jonathan Kebe, ha visitado este miércoles la Ciutat Esportiva del Barcelona en plena incertidumbre sobre el futuro del defensa; el club azulgrana ya ha contactado con el entorno de Pedro Porro por si debe acudir al mercado para cubrir una eventual marcha

El futuro de Jules Koundé comienza a ganar temperatura en el Camp Nou. El defensa francés se reincorporó el martes a la disciplina azulgrana después de sus vacaciones y solo ha necesitado 24 horas para comenzar a poner en vilo su continuidad en el club. Desde su entorno se ha producido un movimiento que vuelve a alimentar las especulaciones sobre una posible marcha del FC Barcelona.

Según informa Jijantes, Jonathan Kebe, representante del francés, ha sido visto este miércoles en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde mantuvo una serie de reuniones con el club. Esta visita resulta especialmente significativa teniendo en cuenta que el internacional galo lleva todo el verano apareciendo en las quinielas de posibles salidas y que varios grandes de la Premier League están pendientes de su situación.

Tottenham, Liverpool y Manchester City aparecen entre los clubes que han mostrado interés por el jugador, sin olvidar al Arsenal de Mikel Arteta y al Bayern Munich. El defensor, por ahora, no ha trasladado públicamente ninguna intención de abandonar el Barcelona y su última interacción en este sentido se produjo durante la concentración con Francia en el Mundial, cuando llegó a señalar que esperaba continuar en el equipo azulgrana.

El Barça ya sondea el mercado por si Koundé se marcha

La visita de su representante se produce, además, en un contexto en el que comienza a sentirse que el Barça estaría planteándose un relevo para cubrirse las espaldas. El club azulgrana ha contactado con el entorno de Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham, para conocer su situación y las condiciones de una hipotética operación, según esta misma información.

No significa que el internacional español sea actualmente una prioridad para Deco ni que el Barça haya decidido lanzarse a por su fichaje. Se trata, más bien, de una primera toma de contacto para conocer qué posibilidades existirían si finalmente Koundé abandona el equipo.

La operación tendría todo el sentido desde el punto de vista deportivo. Porro es un lateral de perfil ofensivo, con experiencia en LaLiga y en la Premier League y llegaría con un gran cartel tras proclamarse campeón del mundo con España.

Pedro Porro tiene contrato hasta 2031

El futbolista extremeño, de 26 años, ha sido protagonista de un verano especialmente brillante. Fue el lateral derecho utilizado por Luis de la Fuente en el Mundial y terminó levantando el título con España. Su conexión con Lamine Yamal resultó en ocasiones determinante.

Esa relación con el extremo azulgrana es uno de los factores que habrían llamado la atención del Barcelona. Porro reúne profundidad, capacidad para incorporarse al ataque y experiencia en un fútbol de máxima exigencia.

Ahora bien, el lateral de Don Benito renovó recientemente con el Tottenham y tiene contrato con el conjunto londinense hasta 2031, además de ser considerado por su entrenador, Roberto De Zerbi, como una pieza fundamental.

Koundé, vinculado hasta 2030, ya no es intocable

La situación de Koundé tampoco es sencilla. El francés renovó su contrato con el Barcelona en 2025 y está vinculado al club hasta 2030, pero su protagonismo en el proyecto ha mermado parcialmente estos últimos meses. El defensa perdió protagonismo en algunos momentos decisivos de la pasada temporada y terminó siendo suplente en partidos importantes, como el Clásico frente al Real Madrid. Esta circunstancia ha alimentado muchas dudas sobre su continuidad.

Además, el Barcelona necesita generar recursos económicos para poder acometer otras operaciones y una venta de Koundé podría convertirse en una de las vías más importantes para conseguirlo.

Flick todavía debe hablar con Koundé

En el plano deportivo queda pendiente una conversación entre Hansi Flick y Koundé. El técnico alemán debe trasladarle sus planes y conocer de primera mano las intenciones del futbolista.

Por ahora, el jugador no ha dado señales inequívocas de querer marcharse. Sin embargo, la cantidad de pretendientes y la actividad de su representante mantienen abierto un escenario que hace apenas unos meses parecía mucho menos probable.

La dirección deportiva, mientras tanto, se prepara para cualquier eventualidad. Si Koundé finalmente recibe una propuesta que satisfaga al jugador y al Barcelona, Pedro Porro aparece ya en el radar como una de las alternativas para ocupar el lateral derecho.