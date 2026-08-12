Oficial: Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030

El técnico egarense encuentra nuevo destino y regresa a los banquillos más de dos años después para convertirse en el nuevo técnico de Holanda; firma un contrato que le vincula a la ‘Oranje’ hasta la Copa del Mundo que se disputará en España

Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de Países Bajos. Es oficial. La Federación neerlandesa ha confirmado este miércoles la contratación del técnico español, que toma el relevo de Ronald Koeman después de la eliminación de la 'Oranje' en el Mundial de 2026.

El entrenador de Terrassa, de 46 años, firma un contrato que se extiende hasta la próxima Copa del Mundo de 2030 y afronta así su primera experiencia al frente de una selección nacional. Será, además, el regreso de Xavi a los banquillos después de un largo periodo alejado de la competición.

"Estamos orgullosos de presentar a nuestro nuevo entrenador. ¡Bienvenido, Xavi Hernández!", anunció la federación neerlandesa para hacer oficial la llegada del exfutbolista azulgrana.

Xavi llevaba más de dos años sin entrenar

La contratación supone el regreso de Xavi a los banquillos más de dos años después de su salida del FC Barcelona. El técnico fue destituido al término de la temporada 2023/2024, después de una etapa de dos temporadas y media al frente del conjunto azulgrana.

Desde entonces, el nombre del egarense apareció relacionado con diferentes proyectos, pero Xavi decidió mantenerse alejado de los banquillos. Incluso fue vinculado con algunos grandes clubes europeos, entre ellos el Manchester United, aunque finalmente ninguna de esas opciones cristalizó. Ahora, más de dos años después, vuelve a ponerse el chándal para afrontar un desafío completamente diferente.

Xavi no se sentaba en un banquillo desde mayo de 2024, cuando fue destituido en el Barcelona después de perder la Liga 2023/2024 frente al Real Madrid y ser eliminado en cuartos de final tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones.

El catalán había anunciado, en una entrevista con RNE antes de la final del Mundial, que tenía interés en probar suerte como seleccionador. "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...", desveló entonces.

De Al-Sadd al Barcelona y ahora a la 'Oranje'

Países Bajos será la tercera experiencia de Xavi como entrenador y la primera al frente de una selección.

Su carrera en los banquillos comenzó en Qatar, donde dirigió al Al-Sadd durante aproximadamente tres temporadas y media. Su buen trabajo allí le abrió las puertas del Barcelona, club en el que se convirtió en entrenador del primer equipo en noviembre de 2021.

En el Camp Nou permaneció hasta el final del curso 2023/2024 y consiguió conquistar LaLiga 2022/2023 y la Supercopa de España de 2023.

Ahora cambia por completo de trabajo. Xavi deberá trasladar sus conceptos futbolísticos a una generación de jugadores neerlandeses y preparar a la selección para su próximo gran objetivo: el Mundial de 2030.

Otra vez sustituye a Ronald Koeman

La llegada de Xavi a Países Bajos tiene además una curiosa conexión con su pasado. El técnico español sustituirá precisamente a Ronald Koeman, al que ya relevó en el Barcelona en 2021.

Koeman abandonó recientemente el cargo de seleccionador neerlandés después de la eliminación de Países Bajos en el Mundial de 2026, lo que abrió un proceso de búsqueda para encontrar a su sucesor.

Entre los candidatos que estuvieron sobre la mesa aparecieron también Roberto Martínez, Michael Reiziger y Arne Slot. Finalmente, la federación neerlandesa se decantó por Xavi.

Más de 50 años después, un seleccionador extranjero

La elección del técnico catalán rompe además una larga tradición en Países Bajos. Xavi será el primer seleccionador extranjero de la 'Oranje' en más de cinco décadas.

El último técnico nacido fuera del país que dirigió a la selección neerlandesa fue el austriaco Ernst Happel, que estuvo al frente del combinado durante el Mundial de 1978, precisamente el torneo en el que Países Bajos alcanzó la final. Ahora será un español quien intente llevar de nuevo a la 'Oranje' a la élite del fútbol internacional.

Debut ante la Alemania de Klopp

El estreno de Xavi en el banquillo neerlandés ya tiene fecha y rival. El técnico debutará el próximo 24 de septiembre, en la Liga de Naciones y ante Alemania. Será un comienzo especialmente exigente, ya que enfrente estará la selección dirigida por Jürgen Klopp.

Además, Xavi contará a su lado con un viejo conocido del Barcelona. Patrick Kluivert será uno de sus ayudantes, recuperándose así otra conexión histórica del conjunto azulgrana en esta nueva aventura.