PSG 2-1 Aston Villa: Kvaratshkelia y Doué deciden la Supercopa de Europa

El PSG de Luis Enrique se impone al Aston Villa de Unai Emery para conquistar el primer título de la temporada, siendo los Supercampeones de Europa por segunda vez consecutiva

Este miércoles se enfrentaban los dos campeones de Europa de la temporada, el ganador de la Champions contra el vencedor de la Europa League, por el primer gran título de la temporada. Y como era de esperar, los campeones de la máxima competición de Europa son los Supercampeones.

El París Saint-Germain se proclama vencedor de la Supercopa de Europa con un marcador final de 2-1 frente al Aston Villa, que ha dado guerra hasta los últimos minutos. Los de Luis Enrique conquistan el primer título de la temporada y logran conquistar esta competición por segunda vez de forma consecutiva.

El PSG conquista la Supercopa de Europa frente al Aston Villa

El inicio de partido comenzó con gran igualdad, con ambos equipos tratando de hacerse con el control del juego, hasta que el París Saint-Germain decantó la balanza. En el minuto 20, Kvaratshkelia anotó un golazo que adelantaba al equipo parisino. Desde ese momento, los de Luis Enrique empezaron a dominar y a tener varias ocasiones más, pero pronto el Aston Villa empezó a recuperar terreno.

Pacho y Buendía han sido los grandes protagonistas del equipo de Unai Emery, creando todo el ataque. Pacho llamó a las puertas de Safanov en varias ocasiones, hasta que uno de sus remates fue certero. El jugador del Aston Villa consiguió poner el empate en el minuto 45, justo antes del descanso.

Doué rompió el empate y aseguró la Supercopa de Europa para el PSG

El segundo tiempo comenzó con el Aston Villa creando más ocasiones, con Pacho volviendo a amenazar la portería rival. Sin embargo, en los mejores momentos del club inglés, apareció Desiré Doué para acabar con sus opciones. El extremo francés ha creado una jugada por la banda y ha marcado un gran gol para adelantar a los parisinos y anotar el gol decisivo para decantar el título. Aunque eso así, no ha faltado incertidumbre ya que tuvo que ser revisado por el VAR.

Después de comprobar que la jugada no quedaba anulada por fuera de juego, el tanto de Doué ha subido al marcador. Para ser el primer gran partido de la temporada, ambos equipos han estado muy lanzados de cara a puerta. De hecho, el partido podría haberse resuelto con más goles, pero los dos equipos han perdonado muchas ocasiones.

El Aston Villa trataba de volver a poner las tablas en el marcador, pero el PSG no cometió el mismo error que tras su primer gol y también siguió buscando puerta, aunque ya sin acierto. Al término de los 90 minutos, y con un ajustado 2-1, el PSG ha vuelto a conquistar la Supercopa de Europa por segundo año consecutivo.

Luis Enrique se impuso a Unai Emery en la Supercopa de Europa

Con 2-1 en el marcador y con un partido muy interesante entre los dos campeones de Europa, Luis Enrique consiguió imponerse en el cruce entre entrenadores españoles. El técnico asturiano suma un nuevo título a su imponente vitrina mientras que Emery pierde su segundo título europeo, aunque con el reconocimiento de haber competido de tú a tú contra el equipo más temido de Europa actualmente.

Ficha técnica

2 - París Saint Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández, m.75); Ruben Neves (Fabián Ruiz, m.75), Vitinha, Warren Zaire-Emery; Kvicha Kvaratskhelia (Lucas Beraldo, m.88), Maghnes Akliouche (Ousmane Dembelé, m.46) y Desire Doue (Senny Mayulu, m.87).

1 - Aston Villa: Marco Bizot; Matty Cash, Victor Lindelof, Pau Torres (Tyrone Mings, m.79), Ian Maatsen; Boubacar Kamara (Lamar Bogarde, m.72), Joao Gomes (Ross Barkley, m.79); John McGinn (Alysson, m.73), George Hemmings, Emiliano Buendía; y Brian Madjo (Tammy Abraham, m.72).

Goles: 1-0, m.21: Kvicha Kvaratskhelia; 1-1, m.45: Brian Madjo; 2-1, m.61: Desire Doue.

Árbitro: Omar Artan (SOM). Mostró tarjeta amarilla a Pau Torres, Joao Gomes y John McGinn, del Aston Villa.