PSG - Aston Villa: en directo el partido de la Supercopa de Europa en vivo online

Sigue en directo el partido entre el campeón de la Champions League, el PSG, y el de la Europa League, el Aston Villa, que pelean este miércoles por hacerse con la Supercopa en un choque directo entre los dos grandes campeones de Europa

¡Buenas tardes! Bienvenidos al regreso del fútbol de élite . Una vez finalizando el Mundial y tras varios partidos de pretemporada, se vuelve a poner un gran título en juego a la espera del inicio de las diferentes ligas

Este miércoles 12 de agosto se celebra la Supercopa de Europa, un partido que enfrenta a los campeones de las dos grandes competiciones. El París Saint-Germain y el Aston Villa se miden en un duelo directo por el primer gran título de la temporada

Este partido enfrentará a dos técnicos españoles. Luis Enrique y Unai Emery se verán las caras en la lucha por el título de la Supercopa de Europa. El técnico del equipo parisino se proclamó campeón de la Champions, lográndolo por segunda vez consecutiva. Emery, por su parte, ha convertido al Aston Villa en campeón de la Europa League y en el cuarto clasificado de la Premier

El partido que enfrenta al PSG y al Aston Villa se disputa a las 21:00 hora española en el Red Bull Arena, poniendo en juego la Supercopa de Europa. Mientras da inicio, estamos pendiente de las alineaciones que escoja cada entrenador para pelear por este título

Tanto el PSG como el Aston Villa tendrán grandes bajas para este partido a causa del Mundial. Muchos de sus jugadores, del club francés y del inglés, han llegado a las últimas rondas del Mundial con sus selecciones, por lo que se han incorporado hace pocos días a la pretemporada del equipo

A la espera de que ambos clubes confirmen sus onces iniciales, y con muchas bajas en sus convocatorias, dejamos una alineación probable para esta Supercopa de Europa

En cambio, el Aston Villa llega con más minutos, tras una serie de partidos en los que han encadenado tres victorias y tres derrotas . Triunfos ante el Wasall, Liga 1 All Stars, Pathum y 'pinchazos' contra el Oporto, Bayern y Real Sociedad.

Los franceses solo sólo han disputado dos amistosos en pretemporada , enfrentándose al Mallorca, con una dura derrota por 3-0, y contra el Manchester United, con el que acabaron en empate.

El PSG llega con menos rodaje a este enfrentamiento, aunque como principal favorito, siempre conscientes de que puede haber sorpresas, y más si es con un equipo que dirige Emery.

Recordamos que el partido es a las 21:00 en horario español y se celebra en el Red Bull Arena, en el que el PSG y el Aston Villa se enfrentan en busca de un mismo propósito

El PSG se proclamó campeón de la Champions después de derrotar al Arsenal, aunque fue necesario llegar a la tanda de penaltis. Por su parte, el Aston Villa superó al Friburgo por 0-3

Luis Enrique aún se hace esperar para conocer a los once futbolistas del PSG que saldrán de inicio para luchar por el título. Mientras tanto, todo preparado en el Red Bull Arena para los grandes protagonistas de la Supercopa, a falta de poco más de una hora para que empiece el partido

A la espera de la alineación confirmada del equipo parisino, es importante recordar las bajas que tienen las dos convocatorias.

A falta de menos de una hora para que comience el partido entre los campeones de Europa, los entrenadores ya han dado a conocer su once inicial para pelear por el primer gran título de la temporada

Una vez confirmadas las alineaciones, los jugadores ya han llegado al Estadio donde se celebra esta Supercopa de Europa. 40 minutos para el inicio de partido, mientras que pronto saltarán los jugadores al césped

Luis Enrique tiene tres Champions en su palmarés, pero Unai Emery, con equipos no tan potentes, ha sido capaz de conquistar cinco títulos europeos. En sus registros, ha ganado cinco de las seis finales europeas que ha disputado

A falta de poco menos de media hora para que dé inicio el partido de la Supercopa, y en pleno eclipse en España, los jugadores de los dos campeones de Europa salen a calentar al césped del Red Bull Arena

Una vez finalizado el calentamiento, los jugadores se preparan en el túnel de vestuarios para saltar al césped y luchar por el título de Supercampeones de Europa

Recordamos el once inicial por el que ha apostado Luis Enrique para el PSG y Unai Emery para el Aston Villa para esta final por la Supercopa de Europa. Menos de diez minutoa para el pitido inicial

Este miércoles 12 de agosto regresa el fútbol de élite, una vez recuperados tras el Mundial y a la espera del inicio de las ligas. Será la Supercopa de Europa la que marque el inicio, con un duelo entre los dos máximos campeones de Europa. El París Saint-Germain, campeón de Champions League, y el Aston Villa, ganador de la Europa League, compiten entre ellos por el primer título de la temporada.

Un choque que promete ser muy interesante ya que en los banquillos hay dos grandes entrenadores españoles. Luis Enrique se enfrenta a Unai Emery, quién ha conseguido convertir al Aston Villa en uno de los equipos más fuertes de la Premier League, logrando la clasificación para la Champions la próxima temporada y el cuarto puesto en liga el pasado curso. Luis Enrique, por su parte, ha hecho historia al conquistar dos Champions consecutivas.

PSG - Aston Villa: Horario y dónde ver el partido de hoy de la Supercopa de Europa en directo

El encuentro entre el PSG y el Aston Villa tendrá lugar hoy miércoles 12 de agosto a las 21:00 hora española. El encuentro que enfrentará al conjunto de Luis Enrique con el de Unai Emery se disputará en el Red Bull Arena de Salzburgo, que ha agotado todas las entradas para el partido que decidirá al victorioso entre el campeón de la UEFA Champions League y el de la UEFA Europa League.

Este partido lo podrás seguir en directo desde ESTADIO Deportivo, con un minuto a minuto de todo lo que acontezca sobre el césped del Red Bull Arena. Además, tras el encuentro, ofrecemos una cobertura completa con la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas.

El PSG llega al encuentro tras solo disputar dos amistosos en pretemporada, como han sido ante el Mallorca, con una dura derrota por 3-0, y contra el Manchester United, con el que acabaron en empate. En cambio, el Aston Villa llega con más rodaje, tras una serie de partidos en los que han encadenado tres victorias y tres derrotas. Triunfos ante el Wasall, Liga 1 All Stars, Pathum y 'pinchazos' contra el Oporto, Bayern y Real Sociedad.

Alineaciones probables de PSG y Aston Villa para la Supercopa de Europa

PSG: Safonov, Boly, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Beraldo, Dro Fernández, Mbaye, Mayulu, Kvaratshkelia.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelöf, Kamara, Buendía, Pau, Maatsen, Gomes, Madjo, Hemmings