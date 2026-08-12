Rulli vuelve al Manchester City, el club donde nunca llegó a debutar

Gerónimo Rulli regresa al Manchester City casi una década después de su primera etapa, en la que no llegó a debutar con el primer equipo. El argentino firma hasta 2031 tras dejar el Marsella y afronta una nueva oportunidad en el Etihad

Tras no disputar ningún partido con el primer equipo del Manchester City en la temporada 2016-17, Gerónimo Rulli regresa para iniciar su segunda etapa en el club. El guardameta argentino vuelve al Etihad casi una década después de su primera experiencia en la entidad inglesa, esta vez con un papel definido dentro de la plantilla.

El Manchester City ha confirmado el fichaje del portero, que llega procedente del Olympique de Marsella y firma un contrato por dos temporadas. La operación se ha cerrado por una cantidad cercana a los 2 millones de euros.

A sus 34 años, Rulli afronta este regreso con una trayectoria muy diferente a la que tenía cuando aterrizó por primera vez en Manchester. En esta ocasión, llega al Manchester City con una trayectoria internacional de primer nivel: fue campeón del mundo con Argentina en 2022, ganó la Copa América en 2024 y conquistó la Europa League con el Villarreal en 2021.

Una historia que comenzó en 2016

La primera aventura de Rulli en el Manchester City fue breve y sin presencia sobre el terreno de juego. El club inglés lo incorporó en 2016, pero aquella temporada salió cedido a la Real Sociedad, donde continuó su carrera.

El conjunto donostiarra terminó haciéndose con sus derechos y el portero permaneció en San Sebastián. De esta forma, aquella primera etapa como jugador del City terminó sin que pudiera estrenarse oficialmente con el primer equipo.

Ahora, el destino le brinda una segunda oportunidad. "Es una oportunidad increíble que no podía dejar escapar", reconoció Rulli después de hacerse oficial su regreso al club.

El argentino explicó que no dudó cuando apareció la posibilidad de volver a Manchester: "Cuando surge la posibilidad de fichar por el Manchester City, hay que aprovecharla".

El relevo de Trafford

Su incorporación se produce una vez se hace oficial la salida de James Trafford, por lo que todo apunta a que Rulli tendrá un papel de respaldo para Gianluigi Donnarumma.

El argentino no llega, por tanto, para asumir inicialmente la titularidad, sino para aportar experiencia y competencia en una posición que el conjunto inglés ha tenido que reorganizar durante este mercado. "Todo el mundo sabe que es un club impresionante. Los éxitos que el City ha cosechado durante tanto tiempo son admirables", afirmó el nuevo portero.

Sus números en Marsella

Rulli llega al City después de haber disputado las dos últimas temporadas en el Olympique de Marsella. En la Ligue 1 participó en 63 encuentros, manteniendo su portería a cero en 13 de ellos. Además, registró 168 paradas, una cifra que le situó entre los guardametas con más intervenciones del campeonato francés durante ese periodo.

Su etapa en Marsella estuvo marcada por dos resultados diferentes en la clasificación: el equipo terminó segundo en la Ligue 1 en la temporada 2024-25 y quinto en la última campaña.

Ahora, el argentino regresa a Manchester con mucha más experiencia y un objetivo claro: aprovechar la oportunidad que no tuvo hace diez años. "Ahora debo entrenarme duro, conocer a los jugadores y al cuerpo técnico, y hacer todo lo posible para alcanzar mi mejor nivel", señaló Rulli.

De aquella primera etapa en la que ni siquiera pudo debutar al regreso a uno de los grandes clubes de Europa, Gerónimo Rulli vuelve al Manchester City para escribir el capítulo que quedó pendiente.