Luis Enrique se lleva un golpe inesperado del Mallorca en el regreso del PSG

El conjunto parisino decepcionó en su vuelta al césped y en su primer partido de pretemporada, recibiendo una goleada del equipo dirigido por Luis García por 3-0, en el que vieron puerta Luvumbo, Jan Virgili y Antonio Raíllo

El Mallorca volvió a confirmar su gran momento de forma en este arranque de temporada. El conjunto de Luis García venció por 3-0 al PSG de Luis Enrique, vigente campeón de Europa en un encuentro que tuvo lugar en Son Moix con más de 17 mil espectadores. Por su parte, el equipo parisino se estrenó en este principio de campaña con un once repleto de novedades, dado que la mayoría de ellos continúan de vacaciones.

En este sentido, Luis Enrique empezó en Son Moix con una alineación formada por Safonov; Boly, Zabarnyi, Koukaba, Lucea; Mayulu, Beraldo, Dro; Mbaye, Ndjantou, Kvaratskhelia. La multitud de bajas se hizo notar en el PSG, que espera a los futbolistas que más avanzaron durante el Mundial 2026, como Fabián Ruiz, entre otros. De esta manera, más de media convocatoria del club francés era del filial de la entidad

El Mallorca dejó sin opciones al PSG en Son Moix

El RCD Mallorca sometió este miércoles al Paris Saint-Germain con un resultado de 3-0, vigente campeón de Europa, en el Trofeo Ciutat de Palma gracias a los tantos de Luvumbo, Virgili y Raíllo en el primer amistoso de los de Luis Enrique en esta pretemporada. Los locales fueron mejores en toda las facetas del juego, aunque el equipo francés dominó la posesiñon de balón con un 58% a diferencia del 42% de los bermellones.

Con ello, el ambiente en Son Moix fue de ilusiones renovadas ante una temporada en la que el club debe enmendar los errores del pasado, que le costaron el descenso de categoría hace escasos meses. Hubo tiempo para animar a todos los jugadores bermellones en la presentación, y más aún a un Jan Virgili que se lució en medio de los rumores sobre su posible salida de la isla, con cánticos de "Virgili, quédate" tras marcar su tanto.

El PSG falla en los últimos metros ante el Mallorca

Pero antes, salvo alguna genialidad de Kvaratskhelia o un disparo al larguero de Mbaye, fue Luvumbo el que deslumbró desde la banda derecha, donde aprovechó un pase de Virgili para girar sobre el cuerpo de Koukaba y plantarse en el área pequeña para marcar un gol de bella factura. Fue ahí entonces, en una jugada donde a los defensores del equipo que dirige Luis Enrique se les notó la falta de rodaje.

La dinámica no cambiaría tras el paso por vestuarios, con un Mallorca que hizo notar que lleva bastante más tiempo de pretemporada que el PSG, al que ni los cambios le permitieron mejorar sus prestaciones. De hecho, el conjunto bermellón aumentaría su ventaja a balón parado. Álex Sala mostró ante su nueva afición el guante que tiene en el pie poniendo un córner a medida para que Raíllo metiera el balón en la portería de Chavalier.

El Mallorca se vuelve a lucir a falta de una semana para su temporada en Segunda

Pudo estrenarse también Adrián Fuentes, pero su gran acción individual superando a Lucea se topó con el guardameta francés segundos antes de ser sustituido por el ídolo local, Abdón Prats. El partido se fue diluyendo entre acciones inoperantes del PSG, que puede sar salida a Barcola, y los intentos de deslumbrar por parte de los suplentes del cuadro bermellón, sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos.

El PSG, que viene de confirmar la venta de Kolo Muani, se marcha de la isla con los primeros minutos de la pretemporada en sus piernas y sin conclusiones relevantes que sacar, mientras que el Mallorca sigue cogiendo confianza a diez días de comenzar su nueva andadura por LaLiga Hypermotion. Los de Luis García, por su parte, se verán las caras con el Elversberg como último rival antes de comenzar oficialmente el curso.