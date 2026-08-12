Fichaje oficioso del 'Cuti' Romero: El Atlético paga 40 millones de euros al Tottenham

El argentino ya es nuevo jugador colchonero y firma un contrato por cinco temporadas con el conjunto rojiblanco, que pagará la cifra que venían exigiendo los 'Spurs', variables incluidas; el campeón del mundo tendrá su experiencia deseada en España y cumplirá su gran sueño de jugar a las órdenes de Diego Simeone

Cristian 'Cuti' Romero ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid a expensas de la nota oficial.Imago

A expensas de la nota oficial, el Atlético de Madrid ya tiene al central que llevaba tiempo anhelando. Cristian Romero es nuevo jugador rojiblanco, según confirman fuentes oficiosas como Gastón Edul o Fabrizio Romano, especialistas en movimientos relacionados con el mercado de fichajes.

El acuerdo con el Tottenham es un hecho y ha llegado finalmente a buen puerto después de varios intentos frustrados en esta misma ventana de transferencias. El internacional argentino se convertirá en uno de los grandes refuerzos del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone.

La operación se ha cerrado en un paquete de 40 millones de euros, variables incluidas, cifra necesaria para que el futbolista, de 28 años, se haya podido comprometer con el Atlético de Madrid por las próximas cinco temporadas. El ‘Cuti’ pone así punto final a su etapa en Inglaterra para afrontar un nuevo desafío en LaLiga.

Su llegada tiene además un componente especial. Romero llevaba tiempo teniendo al Atlético entre sus destinos preferidos y Simeone había señalado al central como una de sus grandes prioridades para reforzar la defensa. Ahora, finalmente, ambos argentinos trabajarán juntos.

Un viejo deseo de Simeone que por fin llega al Atlético

El Atlético llevaba varios mercados siguiendo al defensor y ya había intentado hacerse con sus servicios anteriormente. El interés se intensificó especialmente durante 2024 y volvió a cobrar fuerza el pasado verano, cuando Simeone pidió expresamente su incorporación. En aquel momento, las exigencias económicas del Tottenham hicieron inviable la operación. El club londinense llegó a valorar al argentino en una cantidad cercana a los 55 millones de euros.

Un año después, su precio ha bajado considerablemente. Los 'Spurs' han abierto la puerta a su salida y el Atlético ha conseguido rebajar considerablemente el coste de una operación que finalmente se mueve en torno a los 40 millones entre fijo y variables.ç

El Atlético supera al Inter y cumple el deseo del argentino

El conjunto rojiblanco no estaba solo en la carrera. El Inter de Milán también había mostrado un fuerte interés por el defensa argentino y llegó a plantear una propuesta de 35 millones de euros fijos más otros cinco en variables. Su nombre también apareció en la agenda del FC Barcelona, aunque lo cierto es que el club azulgrana no ha llegado a realizar movimiento real para hacerse con sus servicios.

La voluntad del jugador ha terminado siendo uno de los factores decisivos. Romero siempre ha visto con buenos ojos la posibilidad de jugar en España y, especialmente, de ponerse a las órdenes de Simeone.

El argentino no llegó a presionar públicamente al Tottenham para forzar su salida, pero su preferencia por el Atlético era de sobra conocida. Finalmente, esa voluntad ha terminado pesando en una negociación en la que los rojiblancos han logrado imponerse a la competencia italiana.

El campeón del mundo refuerza la defensa de Simeone

Romero aterriza en Madrid como uno de los centrales más reconocidos del fútbol argentino. Formado en Belgrano, dio el salto al fútbol europeo y pasó por Italia antes de establecerse definitivamente en Inglaterra.

Tras su llegada al Tottenham en 2021, primero como cedido y posteriormente en propiedad, se convirtió en una pieza fundamental de la defensa londinense y alcanzó además el máximo reconocimiento internacional con Argentina.

El 'Cuti' fue campeón del mundo en Qatar 2022 y se consolidó como uno de los hombres importantes de la selección argentina. Su contundencia, capacidad para defender hacia adelante, agresividad en los duelos y personalidad encajan con el perfil que Simeone buscaba para su zaga.

Una operación que encaja en el plan del Atlético

La llegada de Romero también responde a la planificación económica del Atlético para este mercado. El club ha trabajado primero en varias salidas para generar espacio salarial y recursos con los que afrontar incorporaciones importantes.

Las salidas de Nahuel Molina o Ruggeri, además de otros movimientos en la plantilla, forman parte de esa estrategia de remodelación de la defensa.

El Atlético preparó una primera propuesta de alrededor de 30 millones de euros, aunque en el Metropolitano ya eran conscientes de que la negociación con el Tottenham exigía un esfuerzo superior. El club inglés siempre ha estado dispuesto a escuchar ofertas por el argentino, pero su precio de salida siempre se ha situado en torno a los 40 millones. Finalmente, el Atlético ha alcanzado esa cifra.

Simeone necesitaba incorporar un central de jerarquía y el 'Cuti' aparece como una solución de presente y futuro. Su fichaje permite elevar el nivel competitivo de una línea que necesita rejuvenecerse y aporta un perfil de central intenso, fuerte en el cuerpo a cuerpo y preparado para defender muchos metros.