'Calabazas' al Besiktas por Antony, intransferible y sin ganas tampoco de salir; ahora, a por Lukébakio

Desde Turquía, donde encartaron a Ez Abde como deseo del Galatasaray tras la negativa de Gabriel Martinelli, reportan ahora una intentona fallida de uno de sus vecinos por el extremo paulista, que deseaban que formara una tripleta de lujo junto al belga Trossard y el serbio Vlahovic

Si en días anteriores fue el Galatasaray quien preguntó por Ez Abde tras frustrarse la opción de Gabriel Martinelli, por el que habían ofrecido unos 45 millones de euros tildados de insuficientes por el Arsenal (más allá de la negativa del jugador brasileño), ahora sería el Besiktas quien ha sondeado a Antony Matheus dos Santos para completar un ataque de ensueño con el belga Leandro Trossard y el servio Dusan Vlahovic. Reportan desde Turquía el doble rechazo desde La Cartuja a las 'Águilas Negras' en una operación que, como el marroquí, se tendría que haber ido a los 60 millones para ser medianamente convincente.

Aparte de que se trata de un efectivo intransferible y capital en los planes de Manuel Pellegrini, tras conseguir su fichaje en los estertores del pasado mercado estival a cambio de 22 millones de euros fijos y cuatro en bonus (más el 50% de toda plusvalía futura), el paulista se encuentra muy feliz e integrado tanto en el club heliopolitano como en la ciudad. Ya pudo haberse marchado a ganar mucho más dinero a Arabia Saudí, el Flamengo o el Bayern de Múnich, pero apostó por Sevilla y, de momento, piensa quedarse para jugar la Champions League y luchar por títulos como verdiblanco.

Aunque es cierto que el Real Betis busca, como poco, otra gran venta aparte de la de Sergi Altimira al Sporting CP para fichar un delantero centro, un pivote y a Dani Ceballos, no parece que los tiros vayan por Antony Matheus dos Santos. Sus otros dos grandes activos en el mercado, Ez Abde y Natan de Souza, apuntan a quedarse, salvo que el FC Barcelona vaya con todo a finales de mercado por el central brasileño. Por Pablo García, en el punto de mira del Hull City ahora, podrían llegar entre ocho y diez millones de euros, quizás suficiente para redondear las cuentas y rematar la planificación.

Una 'short' list en la que está también Dodi Lukébakio

El extremo derecho luso-guineano del Brujas Carlos Forbs, de 22 años, y el belga-congoleño de 28 Dodi Lukébakio, ex del Sevilla FC y sin sitio aparentemente en los planes de Marco Silva, nuevo entrenador del Benfica, compondrían el resto de la 'short list' del Besiktas para potenciar la banda derecha de su ataque. En Nervión, con un 15% de la plusvalía guardado, están atentos a los movimientos por si su antiguo pupilo reporta un ingreso extra, aunque el trato debería superar los 20 millones de euros fijos (más cuatro en variables) en que se cerró su venta en dirección al Estadio da Luz. El último en ser relacionado con los estambulitas es David Neres, del Nápoles e íntimo de Antony.