Independiente aprieta por el 'Chimy' Ávila, que duda entre esperar a Rosario Central o quedarse en España

Tenerife y Sporting preguntaron por el atacante de 32 años, agente libre tras rescindir en La Cartuja el último año de vinculación que les unía; con Boca Juniors y el club del que es hincha como alternativas, desde Avellaneda apuestan fuerte por el extremo y delantero, que deberá elegir

El Real Betis comunicaba a mediados de junio al Luis Ezequiel Ávila que hacía efectiva la cláusula liberatoria incluida en su contrato que permitía a la entidad helipolitana rescindir el último año de contrato pagando 50.000 euros, por lo que el rosarino ha afrontado todo el mercado estival de la 26/27 como agente libre. Y con la gran duda de si ha llegado el momento de volver a casa o debe apurar un poco más su aventura en el Viejo Continente, que dura ya nueve años. Desde que San Lorenzo le cedió, primero, y luego le vendió a la SD Huesca. Maneja el 'Chimy' opciones en Segunda división, así como otras en la elite de Grecia y Turquía.

Tanto el CD Tenerife como el Real Sporting de Gijón se interesaron por su situación en las últimas semanas, aunque el atacante había recibido de buen grado el sondeo por parte de Boca Juniors, un grande de Argentina. Por el momento, la vía 'xeneize' no está descartada, aunque tampoco ha fructificado, por lo que el potente jugador con nacionalidad española explora otros caminos, tanto en Europa como en su país. Allí, si pudiera decidir con el corazón, se marcharía con su hermano Gastón a Rosario Central, entidad de la que es hincha pero cuyos colores nunca defendió, pues pasó por la cantera de Boca, Tiro Federal y el mencionado 'Ciclón de Boedo'.

Según reportan medios locales, Independiente de Avellaneda busca con urgencia recambio para el aún más veterano Gabriel Ávalos, ya que el 'tanque' paraguayo de 35 años tiene pocos visos de cumplir los cuatro meses y medio de contrato que le quedan con 'Los Cuervos', siendo tentado por el Olimpia de Asunción. Al parecer, el 'Rojo' habría trasladado a los agentes del 'Chimy' Ávila una oferta por dos temporadas que éstos se encontrarían estudiando, aunque el trato estaría encaminado y sólo restaría el cruce de la documentación y el repaso de los contratos para que la 'fumata azulgrana' fuera una realidad en las próximas horas.

Álvaro Cervera, técnico del Tenerife, se desmarca

De no haber un giro drástico de los acontecimientos, el rosarino acabará en Independiente. Este sábado, el técnico del CD Tenerife echaba balones fuera en la rueda de prensa previa al debut liguero ante la SD Eibar, argumentando que el supuesto interés en Luiz Ezequiel Ávila era "más una pregunta para la dirección deportiva", dejando entrever Álvaro Cervera que ya había dado a sus superiores su opinión sobre el 'Chimy': "Al equipo le hace falta alguien arriba, es algo que no se esconde. Alguien rápido y con presencia; creo que ha quedado bastante claro ahí arriba, pero ya esa pregunta que me haces es de la dirección deportiva; si ellos creen que tiene que ser un jugador u otro jugador el que tiene que salir o entrar".