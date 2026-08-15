Alineaciones posibles, horario, canal y dónde ver en TV y online el Alavés - Getafe de La Liga

Este sábado 15 de agosto arranca la primera jornada de La Liga para el Alavés y el Getafe, que se enfrentan entre sí en Mendizorroza para dar inicio a una nueva temporada

Horario y dónde ver el Alavés - Getafe de la primera jornada de La LigaImago

Este sábado 15 de agosto vuelve La Liga EA Sports. El partido entre el Alavés y el Getafe es el que da inicio a una nueva temporada de la competición liguera, con un partido a las 19:30 que pondrá en juego los primeros puntos en esta nueva campaña. Será el Estadio de Mendizorroza el encargado de acoger el primer enfrentamiento de la jornada 1 de La Liga, en la que varios equipos no van a disputar sus partidos debido a un aplazamiento en sus jornadas.

El equipo de Quique Sánchez Flores actuará como local para enfrentarse al Getafe de Bordalás, que la próxima semana tiene su primera prueba del reto europeo, disputando los playoff para clasificarse al torneo central de la Conference League.

Fecha y hora del Alavés - Getafe de la jornada 1 de La Liga

El enfrentamiento correspondiente a la jornada 1ª de La Liga se disputará este sábado 15 de agosto de 2026 a partir de las 19:30 horas. El primer cruce de la nueva temporada de la competición española se celebra en el Estadio de Mendizorroza, con capacidad para 19.840 espectadores. Por tanto, serán los babazorros los que cuenten con el apoyo local en este primer partido.

Alavés - Getafe: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre los babazorros y los azulones se podrá seguir en televisión en directo a través de Movistar Plus LaLiga, conectándose desde el canal La Liga TV Bar. Además, también podrá seguirse a través de DAZN, sintonizando el canal DAZN LaLiga (M55 O113).

De igual forma, en ESTADIO Deportivo podrás seguir el encuentro con una crónica completa una vez finalice el partido, análisis de las acciones polémicas y declaraciones de los entrenadores y protagonistas.

Alineaciones posibles de Alavés y Getafe para su duelo en el estreno de La Liga

El equipo de Quique Sánchez Flores llega a su primera cita liguera con sólo cuatro nuevos jugadores en sus filas. El técnico de los albiazules ha confesado que si la plantilla se cierra tal y como está ahora, estaría bien y tiene lo necesario para competir en Primera. Sin embargo, no descarta salidas.

Por su parte, el Getafe de Bordalás tampoco ha sido un equipo que haya hecho una revolución en este mercado de fichajes, aunque el regreso de Enes Unal ha sido uno de sus grandes movimientos . Sin embargo, si han incorporado varios jugadores en modo de cesión, como Johan Mojica, Ramón Terrats o Andrés García, que aún se deben adaptar al ritmo de trabajo del técnico alicantino.

Alavés: Sivera, Ángel Pérez, Tenaglia, Ville Koski, Jonny, Youssef, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Carles Aleñá, Lucas Boyé y Toni Martínez

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Djené, Abdel Abqar, Zaid Romero, Davinchi, Andrés García, Orel Mangala, Mario Martín, Ramón Terrats, Martín Satriano