Alineaciones posibles, horario, canal y dónde ver en TV y online el Sevilla - Rayo de LaLiga

Lucharon el curso pasado hasta el final para evitar el descenso, aunque los madrileños disputaron la final de la Conference League, por lo que, a falta de que los últimos fichajes definan un poco mejor sus objetivos, nervionenses y vallecanos quieren empezar marcando distancias con el pozo

Sevilla FC y Rayo Vallecano dan esta noche del día festivo de la Asunción el pistoletazo de salida a la edición 26/27 de LaLiga, que arranca mermada por los aplazamientos de los encuentros con equipos que tuvieron representación en semifinales y final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, amén del RC Celta-CA Osasuna por el mal estado del césped de Balaídos. Lucharon nervionenses y madrileños el curso pasado hasta el final por la permanencia en Primera división, a priori el mismo objetivo en éste, más allá de que los franjirrojos rozaron la gloria al disputar y perder la final de la Conference League.

El posible once nervionense

No parece haber demasiadas dudas en el equipo que alineará Luis García Plaza, que tiene únicamente la baja por lesión de Alfon González y la de un Marcao Teixeira sin ritmo. Además, Chidera Ejuke entra en la lista pese a ser uno de los descartes, lo contrario que Adrià Pedrosa y Fábio Cardoso, sin ni siquiera dorsal. Bajo palos estará Odysseas Vlachodimos, mientras que José Ángel Carmona y Juan Iglesias se disputan el lateral derecho, con Arouna Sangante, Kike Salas y Gabriel Suazo completando la retaguardia.

Por delante, Lucien Agoumé junto a Jon Guridi o el jovencísimo Nico Guillén a los mandos, con Miguel Sierra, Rubén Vargas, Joaquín Martínez 'Oso' y 'Peque' Fernández disputándose las tres plazas de la penúltima línea. Sorprendería que apareciera de inicio Robbie Ure en punta, aunque lo cierto es que, pese a perderse varias sesiones con el equipo por razones burocráticas, llega rodado con el IK Sirius sueco. En principio, podría partir en punta Isaac Romero.

El posible once vallecano

Con Luiz Felipe como única baja por lesión, aunque a los recién llegados Marash Kumbulla y Giorgi Tsitaishvili les falta ritmo y conjunción, el míster visitante, Beñat San José, está a la espera de la inscripción del extremo georgiano y de Jozhua Vertrouwd para definir su alineación, pues el neerlandés puede ser central zurdo o lateral. Si no, Iván Balliu apunta a ejercer a pie cambiado, con Andrei Ratiu y Florian Lejeune fijos en el otro perfil de la zaga, más Pelayo Fernández como comodín por dentro.

Augusto Batalla será el portero, mientras que Óscar Valentín y Unai López tienen ventaja en la 'sala de máquinas'. El deseado en Nervión Jorge de Frutos, Isi Palazón y Álvaro García compondrán la media punta, con Alezandre Zurawski 'Alemao' o Sergio Camello con ligera ventaja sobre Randy Nteka en punta, aunque también podría repetirse el 'falso 9' con el segoviano que tanto usó Iñigo Pérez el curso pasado. Alguna opción para Pedro Díaz o Pathé Ciss en el eje, aunque este último y el franco-angoleño tienen un pie fuera.

Sevilla FC - Rayo Vallecano: ficha técnica del partido

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias o Carmona, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi o Nico Guillén; Miguel Sierra, Vargas o Peque, Oso o Vargas; e Isaac Romero.

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Pelayo, Vertouwd o Balliu; Óscar Valentín, Unai López; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Camello o Alemao.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (vasco), con el tinerfeño Trujillo Suárez en el VAR.

Sevilla FC - Rayo Vallecano: fecha y hora del partido de LaLiga

El choque correspondiente a la jornada 1ª de LaLiga se disputará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 21:30 horas de este sábado 15 de agosto de 2026, cuando en la capital hispalense se esperan cielos despejados y una noche tórrida, con temperaturas que marcarán los 30º al comienzo y los 26-27º a la finalización. Habrá vientos del SO de entre 11 y 16 km/h.

Sevilla No Iniciado - Rayo

Sevilla FC - Rayo Vallecano: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre los blanquirrojos y franjirrojos será retransmitido en directo por Movistar Plus LaLiga, que puede sintonizarse tanto en la plataforma de telefónica (dial 54) como en Orange TV (dial 110). Además, podrá seguirse en sus correspondientes canales HDR (440 y 111, respectivamente) y en LaLiga TV Bar.

Sevilla FC - Rayo Vallecano: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre nervionenses y franjirrojos. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, así como las notas y las reacciones de los protagonistas en el feudo blanquirrojo.