Beñat San José pide aislarse del "ruido exterior" y centrarse en el Sevilla: "No nos podemos despistar"

El sustituto de Iñigo Pérez comprende el malestar de la afición y espera "que todo se resuelva" para poder "jugar en Vallecas" ya la semana que viene ante el Alavés, aunque se trata de un asunto que no puede controlar, por lo que recuerda que "la idea de juego no depende del estadio"

Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes, antes de iniciar la temporada liguera frente al Sevilla FC, que "el gran objetivo es la permanencia" en Primera división, aunque asegura que no tienen límites, al tiempo que reconoció que el "ruido exterior" generado alrededor del equipo no ayuda. El cuadro franjirrojo inicia la 26/27 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán envuelto en la polémica generada por la situación de Vallecas, que podría no acoger el debut liguero la próxima semana frente al Deportivo Alavés debido a que la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto, considera que hay "graves deficiencias de seguridad en el campo".

"Todos quisiéramos que no tuviéramos que preocuparnos de estas cosas, pero están. Como entrenador, veo a jugadores y cuerpo técnico muy centrados, sabiendo que no nos podemos despistar. Tengo toda la fe y toda la esperanza en que se resuelva y que podamos jugar la segunda jornada en casa y con nuestra afición, que es súper importante", dijo el donostiarra en conferencia de prensa. No obstante, reconoce que, pese a "ciertas circunstancias externas complejas", está "muy orgulloso de ser entrenador del Rayo Vallecano" y "encantado" con el trabajo de sus futbolistas.

"Todo lo de fuera son cosas que no dependen de mí. Lo que depende de mí es el día a día, los entrenamientos y los jugadores", añadía San José, quien considera el enfado de los aficionados "entendible" completamente. "Si la gente tiene un malestar es por algo. Por la parte que a mí me incumbe, espero hacer feliz a la grada y que se sientan orgullosos del equipo. Las cosas exteriores que nos incomodan y espero que se resuelvan. Yo acabo de llegar, tampoco puedo hablar mucho de eso, pero lo he vivido desde fuera y ya me han dicho que la afición es clave", apuntó en declaraciones recogidas por Efe.

En cualquier caso, el otrora responsable de la SD Eibar subraya que "la idea de juego del equipo no varía dependiendo del estadio", aunque quieren hacerlo en el suyo. "Es muy complejo quitar su estadio al barrio más grande de Europa, que cuenta con una afición fantástica. No queremos pensar ni un segundo en que no vamos a jugar en nuestro estadio, pero tenemos como base una frase que es muy importante, la de 'cero excusas'. Queremos jugar en Vallecas, pero, si la Comunidad de Madrid no nos autoriza a jugar allí, iremos al estadio en el que más facilidad pueda tener la afición para venir a vernos y a animarnos", manifestó.

La permanencia y lo que surja

Lo que está claro es el objetivo que se marcan para este curso, una vez pasada la gesta de la disputa de la final de la Conference League es "mantener al Rayo en Primera y, cuanto antes se produzca eso, mejor. Seria una gran señal. Eso te permite soñar con más". Para ello, se conjura con los suyos: "Creo en el equipo y en los jugadores, porque no tenemos límites. Igual es pronto para decir un objetivo en concreto, pero mantenernos en Primera sería muy positivo. Lo más importante es que la afición se sienta orgullosa del equipo, como digo", confesaba un técnico para el que la pretemporada se ha saldado con "un balance positivo y progresivo" tácticamente hablando.

Idea de juego "muy marcada"

"Las ideas que queremos implantar, el equipo ya las tiene en un gran porcentaje. Es verdad que al venir de las vacaciones hay que despertar conceptos y mejorar las formas físicas, como en cualquier otro equipo, pero esto es progresivo. Hemos jugado contra equipos muy potentes y creo que ha sido una pretemporada compleja y exigente. He visto una predisposición fantástica de los jugadores para corregir aspectos. También he podido ver a los jóvenes. Llegamos con el concepto y con la identidad de juego muy marcada, y creo que la evolución va a ser constante y progresiva", concluyó el míster rayista, que prioriza la llegada de un lateral izquierdo, con el sevillista Adrià Pedrosa en la lista.