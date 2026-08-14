La primera convocatoria de Luis García Plaza, de 24: con los siete fichajes, cuatro ausencias y muchos del filial

Ejuke entra pese a ser descarte, no así Fábio Cardoso, Pedrosa ni los renqueantes Alfon y Marcao; el ya habitual Manu Bueno, Miguel Sierra, Rafa Romero, Iker Muñoz, Ibra Sow y Edu Altozano completan la nómina de citados para recibir este sábado al Rayo Vallecano en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla FC ha ofrecido en la tarde de este viernes la convocatoria oficial para el debut liguero del sábado 15 de agosto a las 21:30 horas ante el Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Llama a filas Luis García Plaza a 24 futbolistas, entre ellos los siete fichajes hasta el momento, felizmente inscritos a tiempo en LaLiga, dejando fuera a los dos tocados, más sus dos descartes más claros (sí figura entre los citados Chidera Ejuke, que se ha perdido los últimos amistosos al ser invitado a buscarse equipos por parte de José Ignacio Navarro). Hasta siete con dorsal del filial completan la nómina, con varios cambios de número.

En concreto, Alfon González (que hereda el '7' de un Isaac Romero que hace los propio con el mítico '16' de Antonio Puerta, el cual suelta Juanlu Sánchez por su traspaso al Bournemouth) y Marcao Teixeira (que sigue con su '23', aunque recuperándose de la complicada rotura del escafoides que sufrió a finales del curso pasado) son las ausencias por lesión o baja forma, mientras que ni siquiera están registrados Fábio Cardoso y Adrià Pedrosa, que no cuentan y que deberán encontrar una salida antes del 1 de septiembre. Quedan vacantes por el momento el '8', el '14', el '15', el '20', el '24' y el '25', que serán para las próximas incorporaciones.

Manu Bueno (que conserva el '26'), Nico Guillén, Miguel Sierra, Rafa Romero, Iker Muñoz, Ibra Sow y Edu Altozano apuntalan la primera lista de la 26/27, en la que Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso' (por este último se escuchan propuestas a partir de los 10 millones de euros), por imperativo de edad, lucen ya el '5' y el '19', respectivamente. 'Peque' Fernández, Lucien Agoumé, José Ángel Carmona y Gabriel Suazo han variado igualmente de número en sus camisetas, mientras que los nuevos retienen las que ya enseñaron en los 'bolos' estivales. Como se esperaba, el '9' de Akor Adams será para Robbie Ure.

La lista completa de 24 convocados por parte de García Plaza para el Sevilla - Rayo

La convocatoria detallada de 24 jugadores por parte de Luis García Plaza para el partido Sevilla FC-Rayo Vallecano de este sábado es la compuesta por: los porteros Odysseas, Fran González y Rafa Romero; los defensas Juan Iglesias, José Ángel Carmona, Arouna Sangante, Andrés Castrín, Kike Salas, Iker Muñoz, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Jon Guridi, Manu Bueno, Nico Guillén, Edu Altozano, Miguel Sierra, Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Joaquín Martínez 'Oso' y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Isaac Romero, Robbie Ure e Ibra Sow.