García Plaza aclara lo que la falta por fichar, sorprende con un puesto y no esconde la urgencia: "Necesitamos jugadores"

El técnico madrileño habla sin tapujos de las carencias del equipo, pide más fichajes abiertamente y asegura que el Sevilla del estreno no debe parecerse en nada al del final del mercado

Luis García Plaza se expresó con una claridad mediana en la rueda de prensa previa al estreno liguero de mañana sábado contra el Rayo Vallecano, con una dosis de realismo extrema, sin esconder lo más mínimo las carencias del proyecto a día de hoy y la necesidad perentoria de traer jugadores ante la escasez de efectivos.

En este sentido, está convencido o, al menos es lo que desea, que el Sevilla del debut no se parecerá al que habrá una vez finalizado el mercado, pues espera refuerzos en la mayoría de posiciones.

"Quedan tres semanas y creo que el equipo no tendrá nada que ver cuando concluya el mercado, puede haber muchos cambios en el once. La plantilla no está terminada y para mañana tenemos 17 profesionales, con 15 de campo, algunos debutantes en categoría y completaremos con seis con dorsal de filial", señaló el técnico madrileño, que no dudó en pedir fichajes y señaló qué es lo que falta para poder competir plenamente y poner en marchar su plan de juego.

García Plaza también espera un defensa más

"Nos falta gente arriba aunque en defensa pueda haber alguna incorporación. Dependerá de los que vengan, queremos llevar el peso del partido, habrá momentos que no porque los rivales juegan. No podemos ser un equipo que solo defienda y domine un registro", apuntó García Plaza, que sorprendió al afirmar que también espera la llegada de un zaguero y que fue más explícito cuando se le preguntó directamente por las principales necesidades del equipo.

"En mediocampo me acuerdo de los que participaban el curso pasado, Sow, Gudelj, Mendy, y solo ha venido uno. Arriba tenía a Akor, Neal (Maupay), Alexis, y sólo ha venido uno. Eso no tiene nada que ver con el partido de mañana. También nos podría caber un defensa, pero necesitamos jugadores de mediocampo hacia adelante. Tenemos límite y llegarán fichajes, pero para nosotros el mercado es muy complicado", apuntó el míster, que celebra que todos estén inscritos, pero que incidió en que es insuficiente.

No es suficiente con tener a todos los jugadores inscritos

"Hemos tenido muchas salidas, lo que nos ha permitido generar algo de límite para incorporar gente, si no, no tendríamos sitio para todos. Sow, Akor, Juanlu... jugadores importantes, gente que participó y no está. Es una delicia tener a los 17 inscritos, pero tienen que venir más", señaló.

En este sentido, hizo hincapié en las limitaciones para conformar una plantilla, poniendo como referencia que Sergio Ramos señaló que se invertiría una millonada para ampliar el capital y poder fichar.

Luis García Plaza pone como referencia a Sergio Ramos

"Estamos en la situación que estamos y vendrán jugadores, pelearemos con nuestras armas, pero hay que ser realistas. Estamos en esta situación económica e iba a entrar un comprador. Habló 120 millones de euros para hacer un equipo competitivo el que entraba y ahora tenemos ni 100, ni cuarenta. Tenemos cero ... Yo me dedico a entrenar, pero si no entra alguien, la realidad del Sevilla es esta, luego sorpresas hay, no doy jarros de agua fría, necesitamos a la afición y todos juntos vamos a hacerlo bien y vamos a intentar que sea una temporada bonita e ilusionante", señaló con sinceridad.

Además, señaló que le gustaría que los próximos fichajes cumplieran el requisito de tener perfil nacional dentro de lo posible: "Yo estaría cómodo con cualquiera. Si es bueno… En España es difícil firmar en primera y segunda te piden traspasos muy altos que no podemos firmar ahora. Llevamos ya tiempo peinando todo el mercado. Si puede venir algún nacional mejor, pero estamos abiertos a cualquiera", dijo para terminar García Plaza.