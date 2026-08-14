García Plaza, sin rodeos sobre el objetivo del Sevilla 26/27 y su futuro en Nervión: "Si sois lógicos..."

El preparador nervionense se muestra muy realista a la hora de marcar una meta para este curso en función del presupuesto que maneja el Sevilla, a la par que recuerda lo que hizo en el Alavés

Luis García Plaza no quiere vender fantasías y antes del Rayo fue tan realista con la necesidad de fichajes como con el objetivo para la presente campaña. El técnico madrileño muestra el escenario en el que se desenvuelve el Sevilla a día de hoy, para que nadie caiga en el engaño más allá que después se superen las expectativas.

Por ello, cuando se le preguntó por la meta en la campaña venidera fue directo, con argumentos de peso, especialmente el económico. "No pienso en más allá de mañana, en competir bien y hacer un buen partido. Quedan tres semanas de mercado y estoy seguro de que el 1 de septiembre habrá muchos cambios respecto al equipo que veamos", señaló el entrenador nervionense, que pone el listón en no pasar apuros.

"Si sois lógicos un equipo que con estos presupuestos debe luchar por no sufrir"

"Mi objetivo es competir, dar el máximo. Sí que tenemos que tener claro, y todos estamos de acuerdo en el objetivo. Iba a entrar un comprador que decía que había que poner no sé cuánto dinero para hacer un equipo competitivo y yo tengo que hacerlo con cero. El objetivo es competir, no sufrir tanto, pero si sois lógicos un equipo con estos presupuestos debe luchar por no sufrir. Si luego conseguimos algo más estaremos muy contentos, pero el objetivo es no sufrir. Si entran esas personas y ponen tantos el objetivo cambia, pero nuestro objetivo ahora es no sufrir", espetó el preparador sevillista, que no se mostró del todo contento con la pretemporada.

"No veo al equipo como me gustaría y tengo una explicación sencilla. Cuando juegas con el Córdoba, de Segunda, y juegas con el filial, te dominan. Tienes que defender y defender. Nos ha faltado trabajar más las situaciones de ataque. Ni una queja con los críos, no les puedo dar más veces las gracias, pero te dominan. Nos ha faltado trabajar más estar con el balón, aun así hemos hecho un trabajo ofensivo muy bueno", apuntó Plaza, al que le preguntaron sobre la inestabilidad del banquillo nervionense y cómo se plantea esta campaña en el Sánchez-Pizjuán.

"Ojala pueda estar toda esta temporada y luego ya veremos"

"Soy incapaz de decir lo que ha pasado años atrás. Yo llegué al Alavés después de ocho entrenadores en tres años y yo estuve tres años. Vengo con esa mentalidad. Del pasado no puedo hablar, puedo hablar de mis nueve partidos. Ojalá podamos estar toda la temporada, cumplir los objetivos y ya pensaremos en el futuro. Yo siempre trabajo en los clubes como si fuera a estar toda la vida. Eso es lo que hago yo y estoy convencido de que van a salir las cosas bien, sabiendo quiénes somos, uno de los clubes más importantes de Europa, pero conscientes de que luchamos por lo que debemos de luchar", indicó un García Plaza que se refirió a loa fichajes realizados hasta ahora.

"Robbie acaba de llegar y chapurrea castellano, eso le va a facilitar su adaptación. Todos los demás muy bien. Los que vinieron al principio están más rodados, como Juan (Iglesias), Sangante y Guridi, mientras que Fran y Julio han llegado más tarde, pero también se están adaptando. Son perfiles diferentes a los de otras épocas, jugadores con más experiencia en LaLiga y otros con proyección", expresó el míster, que relató las dificultades que se están encontrando en el mercado.

"El mercado para nosotros es muy difícil, las cantidades que te piden para este Sevilla son inalcanzables. La cantidad de agentes que me llaman para ofrecerme jugadores y les digo que no, que es imposible", lamentó.