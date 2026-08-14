Mínimo cuatro fichajes, si son seis, mucho mejor

El director deportivo nervionense ha realizado un gran trabajo en las necesarias salidas, pero ahora debe rematarlo con los fichajes, aunque para el inicio de LaLiga ya va tarde, y los puntos cuentan

Este sábado llega la hora de la verdad para el Sevilla Fútbol Club de Luis García Plaza. Quedarán más de 15 días para que el mercado de fichajes cierre sus puertas pero el balón echa a rodar oficialmente, y los puntos ya empiezan a contar. Y en un Sevilla donde la aspiración es no pasar los apuros de los dos últimos años y llegar a mayo salvado, cada minuto de partido cuenta.

Digo esto porque este sábado el Sevilla se va a plantar en la jornada 1 de LaLiga contra el Rayo Vallecano con solo 19 jugadores con ficha del primer equipo, dos de ellos porteros, lo que demuestra que queda mucho trabajo por hacer en el despacho de José Ignacio Navarro. Que ha hecho un buen trabajo en las salidas, no cabe duda, han salido 17 futbolistas muchos de los cuales no entraban en el proyecto y otros han sido vendidos a buen precio, pero en una planificación hay dos apartados: salidas y entradas.

Y es aquí, en este último, donde el Sevilla va lento y con retraso. Es cierto que a comienzos del mercado el club de Nervión fue de los más activos tras adelantar la llegada de fichajes a coste como Juan Iglesias, Jon Guridi, Arouna Sangante y la nueva cesión de Odysseas Vlachodimos, pero luego se dio de bruces con la realidad. Esa realidad que es mirar a la caja fuerte y ver que prácticamente no hay más que calderilla para afrontar un mercado que vende caro.

Las ventas han dejado margen para fichar y espacio para inscribir, pero con Fran González, Julio Díaz y Robbie Ure no es suficiente. Lo sabe José Ignacio Navarro y lo ha dicho abiertamente Luis García Plaza: hacen falta más fichajes. Al menos cuatro, y sin son seis mejor. Solo hay dos centrocampistas con dorsal del primer equipo para el primer partido de Liga: Agoumé y Guridi.

El centro del campo, muy debilitado

Pero en el Sevilla se ha priorizado la llegada de otro delantero, perdiendo un tiempo precioso para reforzar el centro del campo antes del comienzo de LaLiga. Tienen que llegar al menos dos centrocampistas más, que hacen falta como el comer, y sin son titulares mejor, porque me cuesta mucho pensar que Guridi vaya a ser titular incluso en este Sevilla. Puede ser un futbolista muy aprovechable y titular de forma puntual, pero no capital en el once de García Plaza. Además ya sabemos como se las gasta Agoumé, haciendo partidos muy buenos y otros para banquillazo, aunque ojalá este año sea el de su confirmación.

Arriba, igual. Se han ido tres delanteros y solo ha venido Robbie Ure, por lo que uno más habrá que buscar incluso si no sale nadie de ataque y por si fuera poco García Plaza ha pedido un fichaje para la defensa, si puede ser, que ya sabemos que el año es muy largo y luego vienen las lesiones... Y es que una cosa está muy clara, el equipo que saque este sábado el Sevilla ante el Rayo Vallecano será muy diferente al que se vea en la jornada cuatro contra el Espanyol, pero los puntos valen igual.

Es ahora, en estos poco más de 15 días que faltan para fichar, donde José Ignacio Navarro debe buscar el sobresaliente, porque aquí no se trata solo de vender y sacar jugadores, sino también de reforzar y comprar, y en la jornada 1, este Sevilla tiene peor equipo que en la jornada 38 de la pasada temporada, aunque eso no quita que le valga para ganar sus primeros tres puntos de la campaña.