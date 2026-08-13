Siete ventanas seguidas y diez fichajes sobre la bocina en Heliópolis: otro año abonado al riesgo por necesidad

Ayoze, Fornals, 'Chimy' Ávila, Bakambu, Ez Abde, 'Cucho' Hernández, Lo Celso, Antony y Amrabat llegaron el último día de mercado, mientras que Álvaro Fidalgo se adelantó al penúltimo en el zoco invernal de la 25/26, cuando no pudo rematarse la planificación con un lateral zurdo y un '9'

Abonados al riesgo por necesidad en busca de esa 'ganga' de última hora que complete la planificación. Así lleva tres años y medio el Real Betis, que encadenaba seis ventanas de transferencia incorporando jugadores en el 'deadline day' hasta la más reciente, la que cerraba el 2 de febrero de 2026 a las 23:59 horas. Con una jornada de antelación, en la penúltima del zoco invernal de la 25/26, se hacía oficial el reclutamiento de Álvaro Fidalgo, intentando infructuosamente la comisión deportiva que encabeza Manu Fajardo 'colocar' a Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y/o Sergi Altimira para hacer hueco al lateral zurdo y el delantero que habrían redondeado el trabajo.

Este verano, tocará apurar de nuevo los plazos y fichar sobre la bocina. Una estrategia que podría tener como protagonistas al ansiado punta que acompañe al 'Cucho' Hernández, máxima prioridad en estos momentos tras la llegada de Fran García para suplir al internacional suizo, así como de Diego Conde y Facundo Bernal por Pau López y el pivote catalán, respectivamente. Como de costumbre, la reticencia de los descartes o de los principales activos a marcharse para generar las urgentes plusvalías retrasará operaciones que otra vez penderán de un hilo y que mantendrán en vilo al beticismo.

Todo arrancó en la 22/23: verano tranquilo (salvo las inscripciones) y Ayoze, en el alambre

La última ventana de transferencias con broche tranquilo en La Palmera fue la estival de la 22/23, cuando aterrizaron con cierta antelación Luiz Henrique, Willian José y Luiz Felipe. Otra cosa fue poder inscribirlos a todos a tiempo en LaLiga, lo que sí se logró contrarreloj y gracias al esfuerzo de alguno de los recién llegados, como el central italo-brasileño, y compañeros como Nabil Fekir o William Carvalho, que aceptaron diferir su salario en años posteriores. En ese mercado invernal, Abner Vinícius no 'trasnochó', pero la cesión de Ayoze Pérez por parte del Leicester sí se produciría el mismo 31 de enero de 2023, 'deadline day' a todos los efectos.

Temporada 23/24: Hasta cuatro incorporaciones no apta para cardíacos

En la 23/24, la primera con Ramón Planes y su ayudante Manu Fajardo al frente, se pudo firmar en el periodo estival el último día (1 de septiembre de 2023) a Ez Abde, gracias a las gestiones del ilerdense con el FC Barcelona, que aceptó rebajar la venta del 50% del pase a 7,5 millones de euros y a que los máximos accionistas Ángel Haro y José Miguel López Catalán avalaron personalmente con su patrimonio la operación.

El colmo llegó el 31 de enero de 2023, pues en esa ventana únicamente Johnny Cardoso, que llegó antes de Navidad, se adelantó: sobre la hora firmaron Pablo Fornals (de hecho, un día más tarde se validó por problemas del West Ham con el TMS). Entraron a tiempo, si bien con escasísimo margen, Cédric Bakambu y Ezequiel 'Chimy' Ávila. El congoleño, además, con confirmación de madrugada de la fórmula final para abandonar el Galatasaray.

Temporada 24/25: Lo Celso y el 'Cucho', con suspense

Después de no lograr convencer al Real Madrid por Dani Ceballos, apuró Manu Fajardo la negociación con el Tottenham para obrar el retorno de Giovani Lo Celso el mismo 30 de agosto de 2024 en que cerraba el mercado estival. En la siguiente ventana, se podía reclutar hasta el filo de la medianoche del 3 de febrero de 2025, precisamente cuando se conocía que Juan Camilo 'Cucho' Hernández acompañaba a Antony Matheus dos Santos, conocido como alta unos días antes, como remate a un zoco invernal de auténtico lujo en el que el Real Betis empleó más de 13 millones de euros.

Temporada 25/26

El curso pasado empezó con dos fichajes de relumbrón el último día de la ventana veraniega, en concreto el 1 de septiembre de 2025. Entonces, se confirmaba que el Manchester United daba su brazo a torcer y Antony Matheus aterrizaba en propiedad a cambio de 22 millones de euros fijos y cuatro en variables, más el 50% de la plusvalía futura para los mancunianos. Como sorpresa añadida, se lograba arrebatar al Sevilla FC la contratación del pivote Sofyan Amrabat, cedido por el Fenerbahçe en condiciones ventajosas. Un 'bombazo' que generó imágenes curiosas, como la de la cúpula verdiblanca viendo por TV la rueda de prensa del director deportivo del eterno rival.