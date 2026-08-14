Quique Sánchez Flores avisa sobre el Alavés antes de su estreno en Liga: "Ha subido el nivel"

El entrenador del Alavés, Quique Sánchez Flores, explica cómo afronta la nueva temporada de La Liga con una plantilla que apenas ha incorporado jugadores en el mercado de fichajes, antes de medirse al Getafe de Bordalás

Quique Sánchez Flores valora el mercado de fichajes del Alavés antes de su estreno en La LigaImago

Quique Sánchez Flores afronta este fin de semana el inicio de su primera temporada completa al mando del Alavés, después de llegar al banquillo de Mendizorroza el pasado mes de marzo. El ex sevillista valora su plantilla antes de enfrentarse al Getafe en la primera jornada de La Liga EA Sports, consciente de que es un rival complicado, que esta temporada jugará en Europa.

Quique Sánchez Flores, contento con la plantilla del Alavés antes del debut en La Liga

"Estoy contento porque hemos mantenido el grupo" ha reconocido el entrenador madrileño, tras un mercado de fichajes en el que la plantilla babazorra sólo ha incorporado a cuatro jugadores para la nueva temporada. Sin embargo, Sánchez Flores ha explicado en rueda de prensa que los jugadores de su plantilla han subido el nivel. Ha tenido tiempo de "ver mejor las cosas, ver a jugadores que no se pudieron mostrar el año pasado y que ahora están a mejor nivel" reconoce.

Por ello, a falta de medio mes para que finalice esta ventana de traspaso, el técnico del equipo albiazul apuesta por "sacarle el máximo valor a lo que tenemos", aunque consciente de que aún puede haber cambios en su planificación. "Como los jugadores son buenos son susceptibles de estar en el mercado" reconoce, por lo que en estos primeros partidos serán de prueba y error. "Creo que hemos hecho una buena pretemporada y ahora habrá que demostrarlo en los partidos" asegura Quique Sánchez Flores.

El reto de Quique Sánchez Flores ante el Getafe en su estreno en La Liga

La opinión del entrenador es que si el Alavés no hace más movimientos en el mercado, tienen jugadores lo suficientemente potentes para competir en La Liga. "Si la plantilla se cierra así, estaremos bien" describe Sánchez Flores, aunque también añade que "si hay alguna pérdida, tendrá que entrar algún jugador nuevo".

Por ello, contra el Getafe tendrá que alinear la mejor combinación de futbolistas posible para tratar de derrotar a uno de los equipos de la zona alta de la clasificación. El técnico afronta este primer partido con confianza, ya que durante la pretemporada "hemos podido testar y tener la regularidad que buscábamos. Ahora empieza la tensión y vamos a intentar hacer las cosas lo mejor posible", admite el líder del banquillo.

La importancia de la afición de Mendizorroza para guiar al Alavés a la victoria

El Alavés se estrena esta temporada como local en la primera jornada, por lo que contarán con el apoyo de sus aficionados. Un apoyo especialmente importante ya que según Quique Sánchez Flores "es algo que nos eleva durante los partidos, eso es fantástico y trataremos de darles la primera alegría" a sus seguidores.

Aún así, sabe que ni La Liga ni el juego del Alavés se definirá en este primer enfrentamiento. "Hay que esperar que tengamos la capacidad para introducirnos en la competición como corresponde. Hay que conseguir victorias y generar una mentalidad ganadora. Eso es mucho mejor que generar dudas".

Por su parte, define al Getafe, su primer rival, como un "equipo mareante porque mueve mucho a sus jugadores de un lado a otro. Tienen muy claras sus herramientas. Va a haber duelos e intensidad" concluye Sánchez Flores.