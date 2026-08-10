El Alavés da por cerrada la plantilla tras el fichaje de Valentini

Sergio Fernández, director deportivo del club babazorro, comentó sus sensaciones con el equipo de Quique Sánchez Flores y los posibles movimientos en el mercado: "En un principio no nos moveremos más"

El Alavés ha presentado al fichaje de Nicolás Valentini, un refuerzo importante para Quique Sánchez Flores de cara a la inminente temporada que va a comenzar este fin de semana oficialmente. Junto al central argentino estaba Sergio Fernández, director deportivo del club, que ha repasado la actualidad del equipo babazorro: "En un principio estamos contentos en cómo ha quedado la configuración de la plantilla".

Sergio Fernández: "El objetivo era encontrar un jugador de las características de Nicolás Valentini"

De esta manera, Sergio Fernández ha alabado el fichaje de Nicolás Valentini: "El objetivo era encontrar un jugador de las características de Nicolás Valentini. Lo veníamos demandando desde la salida de Víctor Parada y la salida de Jon Pacheco y creo, sinceramente, que con la aportación de Nicolás Valentini, con su bagaje, con su experiencia y trayectoria, creo que la palabra refuerzo en él representa perfectamente lo que significa".

El director deportivo del Alavés descartó la llegada de un central: "En un principio no. Lo que también es nuestra obligación es estar atentos a todo lo que pueda suceder en torno al equipo y, si se dan las circunstancias y la oportunidad que nos permita crecer y mejorar dentro de la configuración de la plantilla. Sí que estamos satisfechos que, con la llegada de Nicolás Valentini, esa demarcación está lo suficientemente bien cubierta".

Sergio Fernández: "Estamos contentos en cómo ha quedado la configuración de la plantilla"

Sergio Fernández explicó sus sensaciones con la plantilla: "En un principio estamos contentos en cómo ha quedado la configuración de la plantilla y yo creo que el principal objetivo que nos mantenemos ahora es poder continuar con los mismos elementos que actualmente tiene la actual plantilla. A partir de ahí, mientras el mercado está abierto, existe cualquier posibilidad tanto de salidas como de entradas".

Sobre Quique Sánchez Flores explicó que les "transmite es confianza y satisfacción con lo que tiene. Todos somos ambiciosos, a todos nos gustaría tener una plantilla mucho más redonda y mucho más homogénea, pero lo que actualmente disponemos son jugadores que nos generan muchísima confianza, muchísima ilusión y hay un punto de partida que nos transmite y nos permite pensar con confianza y optimismo en el futuro".

Sergio Fernández: "Con el mercado abierto estás expuesto a que algún club muestre interés"

Sergio Fernández dejó claro que "con el mercado abierto siempre estás expuesto a que algún club muestre su interés hacia jugadores importantes que actualmente tenemos en la plantilla y, por lo tanto, eso requiere nuestra atención y requiere nuestra preocupación. Pero, desde luego, si somos capaces de mantener la actual plantilla, creo que tenemos miembros suficientes para pensar que este puede ser un gran año".

Sergio Fernández confirmó algún interés que ha llegado sobre algunos jugadores pero sin llegar a nada más, por lo que de momento no se esperan salidas en el conjunto de Quique Sánchez Flores: "Mostrando interés, sí, pero nada firme, nada concreto. Por lo tanto, nada real que nos haga hacer otra cosa que no sea especular con ese posible interés".

Sergio Fernández, sobre Lucas Boyé: "Tienes unas molestias que nos preocupan"

Sergio Fernández valoró la situación de Jesús Owono y Adrián Rodríguez: "Ya dijimos que uno de los dos porteros jóvenes debería encontrar un espacio donde seguir su progresión, que no íbamos a mantener a los tres porteros dentro de la estructura del equipo. Todavía nos queda una semana para tomar una decisión definitiva. Con uno de los dos intentaremos encontrar un lugar y un espacio donde poder seguir desarrollando su carrera".

Sobre Lucas Boyé explicó el director deportivo del Alavés, que viene de ganar el Trofeo Nando Yosu, que "tiene unas molestias que nos preocupan y que intentaremos, con los servicios médicos, optimizar al máximo sus posibles opciones para formar parte del equipo en esta primera jornada. Por lo tanto, seremos precavidos y seremos cautos con su evolución y tampoco una preocupación que vea más allá de algo momentáneo y puntual".

El director deportivo del Alavés concluyo reafirmando su idea de no hacer más movimientos en el mercado de fichajes tras la llegada de Nicolás Valentini: "En un principio no nos moveremos más. Nosotros daríamos por cerrada la plantilla".