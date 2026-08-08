El Alavés se lleva el Trofeo Nando Yosu tras una eterna tanda de penaltis

El Alavés se proclamó campeón del III Trofeo Nando Yosu tras superar al Racing en una interminable tanda de penaltis. El partido terminó 1-1 después de que Mantilla adelantara a los vitorianos y Villalibre empatara en la segunda parte

El Deportivo Alavés se proclamó campeón del III Trofeo Nando Yosu tras superar al Racing de Santander en una interminable tanda de penaltis. El encuentro, disputado en El Sardinero, terminó con empate a uno después de los 90 minutos y tuvo que resolverse desde el punto de penalti, donde ambos equipos necesitaron hasta 16 lanzamientos para decidir el vencedor.

El amistoso sirvió también para seguir tomando el pulso a dos equipos que continúan con su puesta a punto de cara a la nueva temporada. El Racing presentó de inicio a dos de sus incorporaciones, Pedro Felipe y Sergio Canales, mientras que el Alavés no incluyó ninguna de sus nuevas caras en el once inicial.

En el conjunto cántabro también tuvieron minutos Salinas y Puerta, dos futbolistas cuyo futuro continúa en el aire al contar con ofertas para abandonar la entidad durante estas semanas.

El Alavés golpea antes del descanso

El Racing comenzó el encuentro llevando la iniciativa y encontró en la conexión entre Andrés Martín, Vicente y Canales su principal argumento ofensivo. Los locales trataban de mover el balón y generar peligro ante un Alavés que fue creciendo con el paso de los minutos.

El conjunto vitoriano comenzó a sentirse más cómodo después del parón para la hidratación y terminó encontrando el premio justo antes del descanso. Youssef probó con un disparo que terminó siendo desviado por Mantilla, con la mala fortuna para el defensor del Racing de que el balón acabó dentro de su propia portería.

El tanto permitió al Alavés marcharse a los vestuarios con ventaja pese al dominio inicial del conjunto cántabro.

Sivera deja al Alavés con diez

El segundo tiempo comenzó con un Alavés más activo. Los vitorianos dispusieron incluso de una buena oportunidad para ampliar su ventaja por medio de Toni Martínez, pero Eriksson evitó el segundo tanto.

El partido cambió por completo en el minuto 63. Sivera fue expulsado después de tocar el balón con las manos fuera del área tras un disparo de Andrés Martín. El Alavés se quedó así con un futbolista menos y el Racing aprovechó rápidamente la superioridad numérica.

Pocos minutos después llegó el empate. Villalibre consiguió batir a Adrián y puso el 1-1 en el marcador. El delantero del Racing aprovechó además la primera asistencia de Sergio Canales en esta pretemporada.

Con un jugador más, el Racing se lanzó definitivamente en busca de la remontada. Los locales encerraron durante varios minutos al Alavés en su propio campo y acumularon presencia cerca del área rival, aunque no encontraron la forma de marcar el segundo tanto antes del final.

El Trofeo Nando Yosu se decide desde los once metros

El empate obligó a recurrir a los penaltis para decidir el ganador de la tercera edición del Trofeo Nando Yosu. La tanda se convirtió en una prueba de resistencia y se alargó hasta los 16 lanzamientos, antes de que el Alavés pudiera celebrar el título.

De esta manera, el conjunto vitoriano se llevó un trofeo marcado por la igualdad y por una tanda de penaltis que puso el punto final a un amistoso intenso, mientras Racing y Alavés continúan avanzando en su preparación para el comienzo de la temporada.