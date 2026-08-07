Las 'espantadas' de las estrellas del Barça generan dudas

La mejoría de la plantilla blaugrana no se ve y hasta la Euroliga piensa que el plantel ha perdido potencial con respecto al pasado año

Quedan cuatro jugadores, se han ido diez y han llegado nueve. Y aunque se ha rejuvenecido mucho la plantilla del Barça y se ha cambiado de entrenador, no han logrado el principal objetivo que buscaban: ilusionar a la afición.

Los aficionados barcelonistas no dudaron a lo largo de la pasada temporada a la hora de sacar pañuelos al palco ante lo que consideraban una afrenta a la sección de baloncesto y por los malos resultados que vieron con sus propios ojos en más de una ocasión.

Los que estaban en ese palco ya no están. Juan Carlos Navarro queda en el club, pero con un cargo honorífico y ni el dirigente de la sección de baloncesto es el mismo ni tampoco el que ficha, un Xevi Pujol que llega del Baskonia y al que le ha tocado la patata caliente.

De los que llegaron el pasado año sólo ilusionaron Shengelia y Clyburn y generaron dudas el resto. Los que no se fiaban se salieron con la suya. Y el recorte en la sección les llevó a pasar de jugar los 'play off' de la Euroliga a quedarse en el 'play in'. Este año, al menos, llegaron a la final de la Liga ACB, algo que Satoranski ha calificado a posteriori de "milagro", pero fue más por el descuido del Madrid que por potencial culé.

La salida de Shengelia, el último palo

La salida de Xavi Pascual desvelaba que esta temporada, pese a las promesas del club de que subiría en 7 millones el presupuesto, no iba a ser mejor. Y los cambios así lo aseguran. La reciente fuga de Shengelia y el plantón de Moses Wright con todo ya acordado han sido el último palo.

Xevi Pujol trató de levantar los ánimos este jueves al asegurar que quedan dos fichajes al plantel que ya hay. Especialmente un pívot que cubra la marcha de Shengelia. "Probablemente nos faltan un par de piezas y estamos analizando el mercado. Todavía no está demasiado avanzado, porque los tiempos del baloncesto europeo no son los mismos que, por ejemplo, los del baloncesto norteamericano. Pueden ir apareciendo nuevas opciones y debemos ser proactivos, estudiarlas e intentar encontrar jugadores que encajen con la idea y con las muchas piezas que ya tenemos", afirmaba a los medios del club barcelonista.

La realidad es esa y uno de los motivos de que el Barça genere dudas. Hay muchos jugadores desconocidos y otros que llegan directamente del baloncesto estadounidense, sin recorrido en Europa. Y eso siempre es un riesgo, como se vio el pasado año con Norris. "Será un proceso. Los jugadores que están llegando tienen mucho talento, tanto técnico como físico, pero necesitarán un tiempo de adaptación al estilo europeo. Es un riesgo que conocemos y que hemos decidido asumir porque confiamos en ese talento técnico y físico y en su capacidad para encajar con las diferentes piezas que estamos incorporando", añadía el director deportivo blaugrana.

Xevi Pujol respalda la elección de Sekulic

También cambia el técnico, un Sekulic que ilusiona, aunque no tanto como lo hacía un Xavi Pascual que hizo lo que pudo hasta que se hartó de esperar las promesas de la directiva. Y aún así acabó como subcampeón liguero.

"Aleksander Sekulic es un entrenador con una concepción muy moderna del baloncesto. Tiene la capacidad de ser cercano al jugador y, al mismo tiempo, exigente. Consigue que sus equipos sean proactivos, que sepan presionar de la manera adecuada en defensa y que, en ataque, busquen ser peligrosos desde los primeros segundos de la posesión. También concede mucha importancia al rebote ofensivo", analizaba Pujol, quien lo ha elegido porque cree que es una "propuesta" que "encaja plenamente con el baloncesto moderno".

Si entre los aficionados genera dudas, en la Euroliga no. Ahí parecen tener claro que el Barça ha perdido potencial con respecto al pasado año y en el primer power ranking de la temporada lo sacan fuera de la lucha por el título. Ante esto, el equipo de Sekulic sólo le queda apretar y convencer a todos que lo que creen no va a suceder.

Una plantilla blaugrana más joven y desconocida

Con respecto al pasado año quedan en la plantilla Kevin Punter, Juan Núñez, Joel Parra y Darío Brizuela. Han salido Tomas Satoransky, Juani Marcos, Nico Laprovittola, Miles Cale, Myles Norris, Will Clyburn, Jan Vesely, Willy Hernangómez, Youssoupha Fall y Toko Shengelia; y han llegado Agustín Ubal, Umoja Gibson, Justin Robinson, Stanley Umude, Tosan Evbuomwan, Tyrese Martin, Olivier Nkhamoua, Alexander Balceworski y Josh Nebo.

El juego interior parecía claramente mejorar hasta las 'espantadas' de Shengelia y Wright, pero en el exterior hay dudas. Se ha rejuvenecido todo, pero muchos de los que han llegado son un melón por calar.