Aleksander Sekulic manda un mensaje a la afición del Barça: "El mayor éxito será que reconozcan nuestro estilo"

El entrenador esloveno es presentado en sociedad por Joan Laporta y se muestra convencido de poder dar forma a un núcleo que sirva par devolver a la entidad blaugrana al camino del éxit0

Había ganas de escuchar a Aleksander Sekulic. Tras la turbulenta marcha de Xavi Pascual y el intento fallido con Paolo Galbiati, el que es seleccionador de Eslovenia dijo 'sí' a la oferta del Barça hace semanas, pero no h sido hasta ahora cuando hemos conocido sus impresiones con el equipo que tendrá a su disposición, así como los retos que se marca de cara a un trabajo repleto de presión, pero que de igual modo le motiva de manera especial.

Aleksander Sekulic, una ilusión respaldada por la inversión

En una comparecencia celebrada en la oficina comercial del Spotify Camp Nou, Sekulic afirma que será un gran honor dirigir a "uno de los mejores clubes de Europa en un momento importante" para la sección, que aumentará el presupuesto y por el momento ha fichado a nueve jugadores.

En cuanto a la fuerte inversión de este año, el esloveno admite que supone "una presión añadida, toda vez que define a la ACB como "la mejor liga doméstica de Europa". Además, ha agradeció la confianza del club y se mostró convencido de que, "con la energía de los aficionados" y el trabajo de los distintos estamentos de la entidad, completarán "una temporada exitosa".

Sekulic evitó hablar de individualidades y explicó que quiere construir un equipo cimentado en la química, en la unidad. "El Barça siempre quiere competir por todos los títulos, es uno de los objetivos. El equipo tuvo poca fortuna las últimas temporadas. Nuestro mayor éxito será que los aficionados reconozcan nuestro estilo y estén satisfechos con cómo queremos jugar. Los títulos serán la recompensa a este estilo", subraya.

El Barça que está construyendo Sekulic: estilo y plantilla

Ya cuestionad por el Barcelona que se verá a partir de ahora, expone que le gusta jugar "con un ritmo alto, a muchas posesiones, y con agresividad en defensa", e incidió en que una de las prioridades del club este verano era "tener un equipo más joven" para implementar esta idea.

Sekulic admitió que el hecho de incorporar a muchos jugadores procedentes de los Estados Unidos sin experiencia previa en la Euroliga hará que "necesite un poco más de tiempo para descifrar cómo hacer que el equipo juegue unido para tener éxito", aunque remarcó que los fichajes "han sido elegidos para jugar" según su filosofía.

Por último, el nuevo técnico del Barça no quiso pronunciarse sobre la posible salida del ala-pívot Tornike Shengelia ni de cuántos refuerzos considera que necesita el juego interior. "Tenemos una plantilla que ya es satisfactoria y competitiva, pero podemos añadir jugadores si encajan con nuestra idea y cumplen con el nivel del Barça. Estamos explorando el mercado", añadió el actual seleccionador de Eslovenia, quien subrayó que el Barça será su "prioridad".