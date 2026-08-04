El Obradoiro cierra su plantilla con un sexto fichaje de sabor NBA

La entidad gallega ha dado forma a un plantel con el que espera pelear con las máximas garantías por la permanencia en la Liga ACB tras el ascenso logrado en el curso pasado, sumando incluso piezas con experiencia en la Euroliga

No se puede decir que el Monbus Obradoiro haya dejado para mañana lo que podía hacer hoy. Lejos de tomarse con calma el mercado de verano y optar por ser precavidos, los de Santiago han dado un golpe sobre la mesa que se mide por seis fichajes, incluido en última instancia el de un pívot que llega con sabor NBA y que, sin duda, esperan que marque las diferencias en el regreso del equipo a la Liga ACB.

Lo cierto es que la confianza en el proyecto es plena. Si ya entusiasmó cómo se logró el ascenso –en fase regular y derrotando en el partido decisivo al Inveready Gipuzkoa por 85-68 en un repleto Multiusos Fontes do Sar–, los movimientos de la dirección deportiva hacen pensar en un presente y futuro brillantes.

En Santiago, encantados con esta gran incorporación

"Durante la última temporada demostró su capacidad para aportar en ambos lados de la cancha, combinando presencia física, rebote, intimidación y movilidad para defender diferentes perfiles de jugadores".

De ese modo definen en Obradoiroa su sexto fichaje oficial, uno de gran envergadura que procede de los Rio Grande Valley Vipers, equipo de la NBA G League afiliado a los Houston Rockets y que esperan aporte "solidez, energía y versatilidad" al juego interior del equipo dirigido por Diego Epifanio. ¿De quién hablamos? De Efe Abogidi.

A sus 24 años y ya curtido en el profesionalismo, el jugador nigeriano se formó en la NBA Academy África y en la NBA Global Academy de Australia, de donde dio el salto al baloncesto universitario estadounidense con Washington State. No ha llegado a encontrar sitio en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero espera que un paso medio le ayuda a ello.

Leo Meindl, la gran estrella del ramillete de fichajes

Valorando más en global el verano del Munbos Obradoiro, la realidad es que no podemos decir que no hayan hecho apuestas interesantes en el mercado, empezando por Leo Meindl.

El alero brasileño de 2,01 metros ha llegado a Santiago de Compostela tras varias temporadas de alto nivel en Europa. En su última campaña promedió 10,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,9 asistencias, por lo que aterriza en Galicia como un jugador contrastado para un recién ascendido a la ACB.

En total hablamos de seis incorporaciones al equipo santiagués: Caleb Agada (Lleida), Leo Meindl (San Pablo Burgos), Brandon Childress (Bursaspor), Alonso Faure (Oviedo Baloncesto), Joel Soriano (Ratiopharm Ulm) y Efe Abogidi (Rio Grande Valley Vipers).