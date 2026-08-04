Tomas Satoransky se despacha a gusto con el Barça: "Era muy evidente que no les importaba ganar títulos"

El veterano base, ahora en las filas del Hapoel Tel Aviv, no se corta un pelo a la hora de criticar a la entidad de la Ciudad Condal, subrayando que por momentos la plantilla sentía que se hacían cosas sin sentido y que iban en contra de los objetivos del propio equipo

Parece que las cosas en el Barça estaban incluso peor de lo que muchos pensaban. Las decisiones de la directiva hace tiempo que generaban dudas, pero lo que no sabíamos es que en el propio vestuario había sensación de abandono hasta el punto de pensar que desde arriba les ponían la zancadilla para no triunfar. Pues bien, justo de ellos habla largo y tendido Tomas Satoransky, no dejando en demasiado buen lugar a la entidad blaugrana.

Tomas Satoransky ataca a la directiva del Barça

No se puede decir de otra manera. Ya como jugador del Hapoel Tel Aviv, el base checo pone negro sobre blanco respecto al funcionamiento del club, el cual entiende deja mucho que desear cuando se trataba de tomar decisiones para la sección de baloncesto.

"La directiva cometió errores en los fichajes de las últimas dos temporadas. La forma en que la directiva del club aborda el baloncesto es, para mí, una enorme decepción. En los últimos años, no han dejado de ponernos obstáculos constantemente. Sinceramente, era muy evidente que no les importaba ganar títulos. Luchar contra eso no es algo fácil en absoluto", comenta antes de entonar, en parte, el mea culpa.

"Por supuesto que la temporada pasada no jugamos muy bien, pero siete de nuestros jugadores tenían más de 34 años. Creo que llegar a la final de la Liga ACB en esas condiciones fue algo impresionante. Y sí, era muy evidente que no teníamos ninguna oportunidad contra el Valencia en la final", sentencia.

Un giro de timón necesario... y esperado

Sin llegar a cargar las tintas contra nadie, en el Barça decidieron hace meses que había que romper con el orden establecido para dar forma a un nuevo organigrama (y plantilla) con los que encarar el futuro de manera completamente diferente. Así, se han hecho hasta el momento nueve fichajes, contando además con la llegada de un nuevo entrenador en la figura de Aleksander Sekulic.

En todo caso, el mayor cambio ha llegado en la dirección deportiva. La aventura con Juan Carlos Navarro ha durado solo un año y el Barcelona ya ha hecho oficial la contratación de Xevi Pujol como nuevo director deportivo. Está por ver si Baskonia responde presentando la anunciada denuncia, pero en cualquier caso supone en clave blaugrana dejar claro que se quieren hacer las cosas de manera diferente. Para Satoransky llega tarde, pero quizás para el Barça sea un punto de inflexión.