El Barça aparta a Juan Carlos Navarro y lo sustituye de inmediato

El mito del conjunto de la Ciudad Condal confirma lo que se venía apuntando desde hace semanas y deja de sin demora su puesto como director deportivo para dejar paso a un nuevo jefe de oficina que es el que ha llevado la batuta en el presente mercado de fichajes

Se veía venir que esto iba a acabar mal. Pese a ser quizás la figura más representativa del Barça, Juan Carlos Navarro llevaba tiempo más que discutido en su puesto de director deportivo, algo a lo que sin duda no ha ayudado los malos resultados de un equipo que pareció remontar el vuelo el curso pasado con Xavi Pascual, pero que se terminó hundiendo una vez más.

Fichajes discutibles, salarios inflados, cero títulos... Los apoyos a 'La Bomba' fueron volando poco a poco hasta el punto de que la entidad azulgrana haya optado finalmente por apartarle de su cargo como manager de la sección de baloncesto para sustituirle de manera inmediata; eso sí, sin dejarle en la estacada.

El cambio de rol de Juan Carlos Navarro

Tras una ardua negociación entre el Barcelona y Navarro, las partes han llegado a un acuerdo para que el que fue escolta azulgrana pase a ser lo que se podría definir como una figura representativa del equipo. Para ser exactos, ha pasado a convertirse en embajador y en mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores del conjunto de la Ciudad Condal.

Además de asumir un nuevo papel (disminuido) en el organigrama de la entidad blaugrana, el acuerdo contempla una "adecuación contractual" hasta 2029, "difiriendo en los próximos tres años" el año de contrato que le quedaba a Navarro con el equipo.

La decisión tomada es consecuencia de lo ocurrido en septiembre de 2017. Fue entonces cuando la leyenda de los culé firmó con el Barça un acuerdo por diez años que estipulaba que, al finalizar aquella temporada, decidiría si continuaba en activo o pasaba a formar parte de la estructura técnica de la sección de baloncesto. Y sí, tal contrato se extendía hasta verano de 2027 (ahora 2029).

El nuevo director deportivo del Barça

Lejos de tomar al Barcelona tal situación por sorpresa, ya tenían más que preparado el relevo como director deportivo, siendo Xevi Pujol quien ocupará tal cargo desde el 2 de agosto, fecha en la que concluye el plazo de dos meses de preaviso para rescindir unilateralmente su contrato con el Baskonia.

Aunque tal cláusula parece estar clara, la decisión de Pujol le llevará, presumiblemente, a los tribunales, puesto que el club vitoriano no ha querido negociar su desvinculación para que Pujol recalara en el Palau Blaugrana.

Quien no cambiará de puesto es Mario Bruno Fernández, la mano derecha de Navarro y quien se ha encargado de confeccionar la plantilla para la próxima temporada con la supervisión de Pujol. Este, seguirá como su ayudante en el Barça que dirigirá el esloveno Aleksander Sekulic.