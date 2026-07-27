El Barça responde a Shengelia y hace oficial su noveno fichaje

El conjunto de la Ciudad Condal completa su deseada transformación de su plantilla con un nutrido grupo de jugadores que elevan el nivel de la misma a nivel físico y de atletismo, justo lo que entendían necesitar de cara a competir con garantías en la Liga ACB y la Euroliga

El Barça tardó en arrancar, pero cuando lo ha hizo se desmelenó hasta el punto de contar ya por nueve los fichajes cerrados, esta última además respondiendo a Toko Shengelia, quien hace escasos días rompió de manera oficial su vinculación con el conjunto blaugrana para marcharse al Dubai Basketball; exacto, el equipo que ahora entrena Xavi Pascual tras también decir adiós a los de la Ciudad Condal.

La esperada respuesta del Barça a Shengelia

De capitán general a abandonar el barco a la deriva. Así se puede definir el paso de Toko Shengelia por el Barcelona, equipo por el que firmó por tres cursos para finalmente cumplir solo uno de estos y ejercer su cláusula de salida rumbo a Dubai.

El golpe para los catalanes ha sido importante. Dentro de la plantilla de la campaña pasada el georgiano pasaba por ser uno de los señalados en rojo para continuar y en el club no se esperaba este giro de guion, uno que algunos dicen que se debe al deseo del jugador interior por ganar la Euroliga, pero lo cierto es que ningún equipo puede asegurártelo.

Sea como fuese se ha marchado y al Barça le ha tocado no solo reforzarse por las salidas deseadas, sino también por las inesperadas, siendo en este caso el fichaje del ala-pívot Tosan Evbuomwan (hasta el 30 de junio de 2028) el que viene a cubrir el hueco dejado por el veterano interior.

Los nueve fichajes oficiales del Barcelona

De 25 años y 2,03 metros de altura, Evbuomwan (recién anunciado) pasa por ser una pieza más en el nuevo engranaje culé, el cual se basa en tener un roster más físico y atlético, entendiendo que eso les acerca a competir con los mejores, sobre todo en la máxima competición continental.

Las dudas estriban en que esta será la primera experiencia en el baloncesto europeo del nuevo fichaje azulgrana, después de una trayectoria profesional en la que ha alternado su presencia en la NBA (50 partidos) con buenas actuaciones en la G League (99 partidos). Nacido en Newcastle aunque de ascendencia nigeriana, Evbuomwan se formó en el baloncesto universitario en Princeton antes de dar el salto en 2023 a la NBA, donde debutó con los Memphis Grizzlies para pasar más tarde a los Detroit Pistons.

Ahora, Evbuomwan aterriza en el Palau Blaugrana para potenciar la posición de '4' y convertirse en la novena incorporación del proyecto que dirigirá Aleksander Sekulic desde del banquillo. Los bases Justin Robinson y Umoja Gibson, los aleros Tyrese Martin, Stanley Umude y Agustín Ubal, el ala-pívot Olivier Nkamhoua y los pívots Josh Nebo y Olek Balcerowski son las otras ocho caras nuevas del cuadro catalán para la próxima temporada.