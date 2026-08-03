Desbandada en el Gran Canaria con 11 salidas ya confirmadas

Como era previsible, el descenso de categoría ha provocado una completa reestructuración en la escuadra canaria, que apenas tendrá parecido con la que disputó la Liga ACB en la temporada 2025-26 para caer al pozo de Primera FEB en la última jornada

Si hay un equipo que va a ser prácticamente nuevo en la temporada 2026-27 ese es el Dreamland Gran Canaria. Los amarillos vivieron una durísima campaña pasada que terminó como muchos se temían: con un descenso que les ha obligado a replantear un proyecto que cuenta ya con once salidas confirmadas, siendo la última de estas la del pívot sursudanés Kur Kuath.

Ha sido el conjunto de Las Palmas el que ha anunciado el acuerdo con el iLERNA Lleida para el traspaso del center, quien llevaba un solo curso con los canarios para disputar 29 partidos de la Liga ACB, promediando 6,0 puntos y 2,9 rebotes, así como otros nueve encuentros en la Liga de Campeones de la FIBA. Desde la entidad claretiana han agradecido su "trabajo y compromiso" y le desean suerte en su futuro personal y profesional.

Una larga lista de entradas y salidas en Las Palmas

Con un trabajo constante en las oficinas, y empezando por el apartado de llegadas, tenemos que el Gran Canaria ha incorporado para la temporada 2026/2027 a Jón Axel Gudmundsson, Christian Díaz, el dominicano Marqués Townes, el uruguayo Joaquín Rodríguez, Joe Cremo, Roberts Stumbris y a Luke Fischer, además de firmar al brasileño Bruno Savignani para el banquillo y a Francesc Solana en la dirección deportiva.

Quienes no son fichajes, pero continuarán igualmente, son Carlos Alocén, Miquel Salvó y Pierre Pelos. Por cierto, de cara a este proyecto de Primera FEB también se espera todavía la incorporación del interior canario Fran Guerra.

¿Y quiénes han salido? Pues resulta que la marcha de Kur Kuath se añade a las salidas de Mike Tobey, Chimezie Metu, Isaiah Wong, el argentino Nico Brussino, Kassius Robertson, Ziga Samar, Eric Vila, Brandon Jefferson y Andrew Albicy.

Jón Axel Gudmundsson, el fichaje estrella del Gran Canaria

Si bien terminará siendo la cancha la que dicte sentencia, podemos decir sin miedo a equivocarnos que el fichaje más destacado es el de Jón Axel Guðmundsson. El internacional islandés fue una pieza clave en el ascenso del San Pablo Burgos y llega con experiencia tanto en ACB como en Primera FEB, además de ser un jugador de la máxima confianza del nuevo entrenador, Bruno Savignani.

En cuanto al resto de incorporaciones, Joe Cremo también da bastante seguridad, además de haber sido anteriormente pupilo de Savignani. Los canarios eran conscientes de que tocaba dar un paso atrás, pero no por ello han renunciado a conformar un plantel experimentado y en caso alguno exento de talento.