Un tres veces ganador del concurso de mates de la NBA, a un paso del Girona

El conjunto gerundense va con todo en el actual mercado de verano y quiere dar un golpe de efecto con el aterrizaje de un jugador que es mucho más que un matador, puesto que se ha proclamado en dos ocasiones MVP de la G League

El Basquet Girona está apostando fuerte en el presente mercado de fichajes de verano. Queriendo dar un paso al frente en cuanto a sus aspiraciones para el curso 2026-27, se han cerrado importantes incorporaciones como la de Stanley Whittaker, pero no por ello se está echando el freno; tanto es así que según informa Chema de Lucas está muy cerca la contratación de todo un tres veces campeón del Concurso de Mates de la NBA.

El mercado del Girona y lo que aún le falta

Sin duda el conjunto gerundense está siendo uno de los más activos de la Liga ACB en el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026-27. En un ejercicio de velocidad y acierto, los catalanes han incorporado al ala-pívot esloveno Aljaz Kunc, al base estadounidense Stanley Whittaker, al escolta polaco Andrzej Pluta, al base español Isaac Vázquez y al ala-pívot neerlandés David N'Guessan, todos ellos formando parte de un plan para aumentar la calidad y la profundidad de la plantilla.

Los fichajes han sido importantes, pero no hay que olvidar que también se ha apostado por mantener parte del bloque de la pasada temporada con las renovaciones de Sergi Martínez, Martinas Geben y Nikola Maric. El objetivo con estos movimientos en mantener una base sólida que permita al equipo crecer y mejorar a buen ritmo.

El ahora llamado FIATC Girona viene de una campaña 2025-26 en la que se finalizó con un balance de 14-20 que, si bien permitió no pasar apuros, no sirvió para pelear por cotas importantes. Ahora la idea es ser mejores y tener la capacidad de poder ir a por otros retos más ambiciosos como pueden ser la clasificación para la Copa del Rey o el playoff de la Liga Endesa; y claro, en ese contexto hacerse con los servicios de un dos veces MVP de la G League suena estupendamente bien.

Un tres veces ganador del Concurso de Mates para el Girona

Buscando poner la guinda al proyecto, y según informa Chema de Lucas, el Girona está negociando el fichaje de un tres veces campeón del Concurso de Mates de la NBA y dos veces MVP de la G League como es Mac McClung.

Sin sitio en la competición estadounidense pese a intentar engancharse a ella una y otra vez, el guard de 27 años ve con buenos ojos dar el salto a Europa, siendo el Girona el equipo que está en cabeza de carrera para contratarle.

Si bien en la última campaña disputó algunos partidos NBA con los Indiana Pacers y los Chicago Bulls, su gran momento lo vivió en la G League, donde se fue a un promedio de 31,8 puntos para sr elegido MVP de la competición.