La ACB se refuerza con dos estrellas NBA

Cuatro destacados fichajes norteamericanos han sido anunciados en un jueves en el que se han despedido Toko Shengelia y Mario Hezonja

Jornada de mucho movimiento en el mercado de la Liga ACB en un tramo en el que los equipos empiezan a preparar la próxima temporada, Y aunque dos nombres propios han acaparado la atención por ser dos de las estrellas del año pasado, no han sido los principales protagonistas.

Toko Shengelia ha hecho oficial este jueves su salida del Barça en dirección a Emiratos Árabes (Dubai Basketball) y Hezonja se ha despedido de la afición madridista mediante una carta.

Si dos estrellas se van otras llegan y el Baskonia ha anunciado el fichaje del exbase de la NBA Damion Baugh, quien firma por dos temporadas con opción a una tercera. Con pasado en los Charlotte Hornets, su último año lo ha desarrollado en la G-League, donde ha jugado con los Valley Suns, equipo vinculado a los Phoenix Suns y con los que promedió 22,4 puntos, 5,9 rebotes, 8 asistencias y 2,1 robos por partido.

Con Baugh, más Kobi Simmons y Matteo Spagnolo, Paolo Galbiati se asegura una amplia rotación en una posición clave para él y sigue completando un plantel de garantías a pocas jornadas de comenzar la pretemporada.

El ex del Betis Mark Hugues vuelve a Lleida

Exteriores también son las otras piezas importantes que han llegado al Asisa Joventut y al Ilerna Lleida. Especialmente conocido es el escolta Mark Hugues, quien fuera el MVP del ascenso del Real Betis hace dos años y que la última temporada ha jugado en el Basquet Girona.

El escolta estadounidense regresa a un Lleida en el que ya militó hace cinco temporadas, en LEB Oro, y al que ahora regresa más experimentado y en la ACB. En Girona, la pasada temporada, promedió 8,8 puntos, 2,7 rebotes, 1,3 asistencias y 7,7 créditos de valoración en 19 minutos por partido.

Hugues es el cuarto fichaje que ha hecho este verano el director deportivo del club ilerdense, Joaquín Prado, quien destacó la "capacidad física, la intensidad defensiva y el tiro de tres puntos" del exterior norteamericano.

Boogie Ellis, fichaje de Euroliga para el Joventut

El Asisa Joventut, por su parte, ha anunciado uno de los fichajes más importantes del verano: el base estadounidense Boogie Ellis, que llega del Dubai Basketball, de la Euroliga.

El base norteamericano firma por una temporada con el conjunto catalán, al que sólo le falta una pieza para cerrar su plantilla y que podría llegar también del propio club emiratí. Se trata del ala-pívot danés Dane Erikstrup, que llegaría en calidad de cedido.

Ellis vivió una campaña anterior convulsa, que empezó en el Alba Berlín y acabó en el Galatasaray y cuyos mejores momentos fueron con el Dubai Basketball antes de lesionarse de gravedad. Después de estar tres meses en el dique seco, el conjunto asiático había cubierto su puesto, de ahí que lo cediera al club turco para el tramo final.

Un triple campeón de mates de la NBA para el FIATC Girona

Un cuarto fichaje de entidad también ha sido anunciado este jueves, aunque ya se daba por hecho desde hace días. Se trata del tres veces ganador del concurso de mates de la NBA, el base-escolta estadounidense Mac McClung.

McClung llega procedente de los Chicago Bulls, aunque la pasada temporada sobresalió (29,5 puntos, 3,5 rebotes, 7,6 asistencias y 28,6 créditos de valoración) en su equipo vinculado de la G League, los Windy City Bulls.

En la NBA ha pasado por Los Angeles Lakers, los Chicago Bulls, los Golden State Warriors, los Philadelphia 76ers, los Orlando Magic y los Indiana Pacers, y ha ganado el concurso de mates del All Star en los años 2023, 2024 y 2025.