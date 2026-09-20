Laprovittola ejecuta al Barça y da al Joventut su primer título en 18 años

El alero argentino batió el récord de triples (9) de la Supercopa y lideró con 31 puntos un título que el Joventut no conseguía desde hace 40 años (101-87)

Hay un dicho en deporte que señala que no hay nada peor que un ex. Nico Laprovittola salió este verano del Barça tras dos años en los que había estado más tiempo lesionado o recuperándose de sus problemas que jugando. Con tanto parón apenas rindió en unos pocos partidos y el club blaugrana lo eligió en la 'limpia' de veteranos que ha realizado antes de afrontar el nuevo proyecto.

El argentino regresó a sus orígenes en España, al Joventut, y ha llevado a su equipo a ganar su primer título en 18 años. Y, de paso, ha ampliado la mala racha blaugrana, que sigue sin ganar un título desde que se fueran Jasikevicius y Niko Mirotic.

El Asisa Joventut ha ganado la final de la Supercopa Endesa por 101-87, con 31 puntos y 9 triples de Nico Laprovittola. Hacía 40 años que los verdinegros no ganaban este trofeo y 18 que no ganaban un título, desde aquella Copa que se llevaron con Rudy Fernández al mando. Comandados por Ricky Rubio (10 puntos y 8 asistencias), los puntos de Laprovittola, y con Emir Sulejmanovic, Eli John Ndiaye, Boogie Ellis o Álex Reyes aportando, el equipo de Dani Miret hizo felices a los suyos, unos aficionados que abarrotaron el Olimpic de Badalona.

Kevin Punter (20) y del alero Joel Parra (24) cuajaron un gran encuentro en el Barça y lucharon hasta el final, pero el Joventut nunca bajó el pistón y no les dio opción a la remontada.

Laprovittola saca la metralleta

Empujado por su afición, el conjunto verdinegro salió dispuesto a marcar el ritmo y encontró en Ricky Rubio a su principal director. El base aportó siete puntos y cuatro asistencias en un primer cuarto en el que Sulejmanovic también castigó desde dentro con siete tantos.

El Barça trató de resistir al intercambio de golpes gracias al acierto exterior de Punter y Parra. El empate a 12 del minuto cuatro reflejaba la igualdad inicial, pero la entrada de Laprovittola cambió el panorama. El argentino encadenó cuatro triples y disparó al Joventut hasta el 32-23 al término del primer periodo.

Los azulgranas comenzaron a precipitarse y a abusar de las acciones individuales. Gibson y Martin no encontraban soluciones, mientras Sekulic buscaba devolver el orden al equipo con Punter y Robinson al mando.

Joel Parra devuelve al Barça al partido

La respuesta llegó con la energía de Parra y la presencia interior de Nebo. El Barça recuperó sensaciones en ataque, aunque seguía concediendo demasiado atrás. La circulación de balón de la Penya, rápida y precisa, encontraba una y otra vez al jugador liberado.

Y cuando aparecía cualquier duda, Laprovittola asumía la responsabilidad. Dos triples más elevaron su cuenta hasta los 18 puntos al descanso y permitieron al Joventut marcharse por delante 52-46, en una primera mitad histórica por su producción ofensiva en una final de la Supercopa.

Sulejmanovic se hace el duelo de la zona

Tras el descanso, los verdinegros elevaron todavía más su intensidad. Reyes y Sulejmanovic ampliaron la ventaja hasta el 61-48. El Barça, además, perdió a Gibson tras ser eliminado por una técnica después de un rifirrafe con Ricky Rubio.

Punter y Parra mantuvieron con vida a los azulgranas, y Martin apareció para liderar la reacción. Un triple de Punter y una canasta de Robinson sobre la bocina dejaron el marcador en 71-68 y devolvieron la incertidumbre al partido.

La sentencia llega de la mano de Nico

Pero Laprovittola tenía reservada la última palabra. Su triple para el 82-72, ya en el último cuarto, frenó la remontada. El Joventut cerró filas, dominó el rebote y aprovechó el atasco ofensivo del Barça para recuperar el control.

A 1:44 del final, el argentino clavó su noveno triple para sellar el 94-84. El Olímpic ya era una fiesta. Laprovittola pidió más ruido desde la pista y respondió una grada entregada con gritos de 'MVP'.

Ficha técnica del Joventut 101-87 Barça

Asisa Joventut (32+20+19+30): Rubio (10), Ellis (8), Reyes (11), Ndiaye (14), Sulejmanovic (19) -cinco inicial-; Kraag (4), Laprovittola (31), Hakanson, Torres, Nogués, Birgander (2) y Cheatham (2).

Barça: (23+23+22+19): Robinson (8), Punter (20), Umude (2), Parra (24), Nebo (3) -cinco inicial-; Gibson, Martin (16), Brizuela (6), Nkamhoua (5), Juan Núñez, Balcerowski (3) y Minaya.

Árbitros: Antonio Conde, Carlos Peruga y Arnau Padrós. Eliminaron a Gibson (min. 25).