Rodri Hernández y el Real Madrid rompen: el Barça entra de lleno en la pelea

Las negociaciones atraviesan su momento más delicado tras saltar por los aires el acercamiento alcanzado con el jugador; desde Inglaterra sitúan ahora al Barcelona en una posición de fuerza explorando el fichaje del internacional español e incluso igualando a Florentino Pérez en cuanto a opciones reales de éxito

El futuro de Rodri Hernández ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Cuando todo apuntaba a que el Real Madrid y el internacional español caminaban hacia un acuerdo para unir sus caminos este mismo verano, las negociaciones entre con el futbolista han sufrido un frenazo que amenaza con hacer saltar por los aires una de las grandes operaciones del mercado.

Según informa el diario Sport, el acercamiento y consenso alcanzado entre ambas partes en las últimas semanas ha saltado por lo aires en las últimas horas porque ha surgido una distancia en el acuerdo verbal que el club blanco tenía con el capitán de la selección española, dejando la operación congelada. Mientras tanto, desde Inglaterra, The Athletic asegura que el FC Barcelona ha entrado en escena iniciando movimientos para estudiar la incorporación del mediocentro del Manchester City.

Este nuevo capítulo deja el fichaje en 'stand by' y viene a dar opciones al Barça, atento espectador de la negociación. Cierto es que siempre existieron diferencias económicas entre el Manchester City y el Real Madrid por el precio del traspaso, pero la predisposición para encontrar una solución era buena. Sin embargo, ahora ha surgido un nuevo obstáculo en el propio acuerdo del club blanco con el futbolista, lo que ha abierto una inesperada ventana de oportunidad para otros clubes.

Las diferencias ya no están solo con el City, sino con el jugador

Durante buena parte del verano, la negociación giró en torno al precio que debía pagar el Real Madrid al Manchester City. El conjunto inglés siempre ha mantenido una posición firme y ha tratado de maximizar el beneficio económico de un jugador que termina contrato en junio de 2027.

Con el paso de las semanas, las posturas entre ambos clubes fueron acercándose poco a poco y el optimismo iba creciendo. Sin embargo, el acuerdo que el Real Madrid daba prácticamente encarrilado con Rodri habría saltado por los aires después de que la propuesta contractual presentada al futbolista no terminara de convencerle. Las conversaciones se han tensado hasta el punto de quedar congeladas y, a día de hoy, la operación atraviesa su momento más delicado.

Un pasado que sigue pesando

La relación entre Rodri y la facción del Real Madrid representada por Florentino Pérez nunca ha sido especialmente sencilla. Según las informaciones publicadas en las últimas horas, no le sentó especialmente bien que el interés definitivo del presidente blanco no haya llegado hasta después del Mundial de 2026, torneo en el que fue elegido mejor jugador y terminó de consolidarse como uno de los mejores centrocampistas del planeta.

El internacional español tenía un acuerdo con Enrique Riquelme, a la postre perdedor de las elecciones-, y todavía recuerda algunos episodios que deterioraron la confianza con el ganador de los comicios. Uno de ellos fue la ausencia de la expedición madridista en la gala del Balón de Oro de 2024, cuando Rodri terminó levantando el prestigioso galardón mientras el club blanco decidió no acudir al considerar que Vinicius debía haber sido el vencedor.

Aun así, el deseo del futbolista de regresar al fútbol español nunca desapareció y las conversaciones continuaron hasta este inesperado frenazo.

El Barça aprovecha el desencuentro

Con las negociaciones bloqueadas, el FC Barcelona ha comenzado a ganar protagonismo. Según publica The Athletic, la entidad azulgrana ya habría iniciado contactos con el entorno de Rodri para conocer sus condiciones económicas y estudiar la viabilidad de una operación que hasta hace pocos días parecía reservada exclusivamente al Real Madrid.

El interés del Barça no es nuevo. Joan Laporta y Deco llevaban días siguiendo muy de cerca la evolución de las conversaciones entre el Manchester City y el conjunto blanco. En el Camp Nou consideran que Rodri es un futbolista perfectamente adaptado a la idea futbolística de Hansi Flick y la lesión de larga duración de Frenkie de Jong ha provocado que el nombre del internacional español gane todavía más fuerza.

La operación continúa siendo extremadamente compleja desde el punto de vista económico. El Manchester City mantiene una elevada tasación por su gran estrella y el Barça no tiene tan sencillo afrontar un fichaje de semejante dimensión. En cualquier caso, desde el Camp Nou sostienen que pueden alcanzar las cifras que pide el City por su venta.

Según las últimas informaciones, la cifra en la que se podría alcanzar el entente definitivo estaría en 65 millones de euros. El problema para el Barça es que el salario del futbolista, tras ganar el Balón de Oro, es altísimo.

El City, atento a cualquier movimiento

Mientras Real Madrid y Rodri intentan decidir si la negociación tiene solución, el Manchester City contempla la situación con relativa tranquilidad. El club inglés siempre ha dejado claro que no forzará la salida del centrocampista, aunque tampoco pondrá obstáculos si el jugador solicita marcharse y llega una propuesta acorde a sus exigencias económicas.

Además, la aparición del Barcelona puede convertirse en un aliado inesperado para la entidad 'citizen'. Cuantos más clubes entren en la carrera, mayor será la capacidad negociadora del City y más difícil resultará para el Real Madrid cerrar el fichaje en las condiciones económicas que pretendía inicialmente.