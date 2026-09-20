La campaña de Mbappé y Lamine Yamal para el Balón de Oro: ¡cuánto tienen que aprender de Messi!

Las estrellas de Real Madrid y FC Barcelona han levantado la mano para reclamar para sí mismos el premio que reconoce al mejor jugador del mundo. Una postura excesivamente atrevida que contrasta con la del jugador que más veces ganó este galardón en la historia

El próximo 26 de octubre se conocerá quién se lleva a caso el preciado Balón de Oro. Pero desde hace semanas, aficionados y profesionales hacen sus particulares quinielas con respecto al posible ganador de un galardón de enorme prestigio que todos los cracks sueñan con tener en sus vitrinas.

De momento, la revista France Football, organizadora del premio que reconoce al mejor futbolista de la temporada, ha resumido la lista de candidatos a 30 jugadores. Aunque no han faltado las sorpresas. Especialmente, en el FC Barcelona, pues extraña que ni Pedri ni Raphinha estén entre los nominados. Especialmente sangrante es el caso del brasileño, sin duda el futbolista más en forma del mundo en este arranque de curso. Aunque a los organizadores siempre les quedará como argumento de que el periodo evaluado acabó con el Mundial brillantemente conquistado por España.

Mbappé: "No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada"

Ese título es precisamente una de las bazas con las que se presenta Lamine Yamal, aunque no brillase en el campeonato con toda la fuerza que él puede hacerlo. También levantó LaLiga. Pero sin título alguno en su zurrón, Kylian Mbappé salió a la palestra para reclamar su primer Balón de Oro.

"No veo a ningún jugador mejor que yo la temporada pasada. La gente dice que no he ganado ningún título, pero es un trofeo individual. Siempre he pensado que el Balón de Oro debía premiar a un jugador diferente. Creo que este año he hecho cosas diferentes. Por eso considero que puedo ganarlo”, afirmó sin modestia alguna la estrella del Real Madrid.

Lamine Yamal: "Sinceramente creo que me lo merecería este año, por lo que he ganado"

Y la respuesta de Lamine Yamal no se hizo esperar. También desde el FC Barcelona llevan a cabo su particular campaña para que el extremo sea, a sus 19 años, el más joven de la historia en alcanzar dicho galardón (hasta ahora lo es Ronaldo Nazario con 21 años). Aunque en el propio conjunto azulgrana también opte al premio Rodri, ganador en 2024, por el que ha abogado por ejemplo Javier Tebas.

Del ex centrocampista del Manchester City, sin embargo, no ha salido ninguna palabra para considerarse favorito. Pero de su compañero sí. "Sinceramente creo que me lo merecería este año, por lo que he ganado", sentenció.

Ni Xavi ni Iniesta levantaron la voz para pedir su Balón de Oro

Vaya por delante que el azulgrana me parece un jugador de otra dimensión. Y el tremendo futuro que tiene por delante puede hacer que algún día se le caigan de los bolsillos los Balones de Oro. Pero no recuerdo a otros españoles como Xavi Hernández o Andrés Iniesta pidiendo para sí ese reconocimiento, y vaya si lo merecieron.

Además, no hay que olvidar a un tal Harry Kane que la pasada campaña hizo 'solo' 61 goles en 51 partidos con el Bayer Múnich, más otros doce con la selección de Inglaterra, tercera en el Mundial.

El ejemplo de Leo Messi debe iluminarles

No sé si la moda es levantar la mano y decir yo he sido el mejor. Pero personalmente creo que no es la postura que deben adoptar unos deportistas de alto nivel que son espejos de millones de niños y niñas. Además, que no olviden que entre los 30 candidatos hay un tal Leo Messi que tiene ocho Balones de Oro en su palmarés, más que ningún otro en la historia. Y tampoco recuerdo al argentino decir claramente: 'debe ser mío porque soy el mejor'. Son los demás los que deben decirlo de uno mismo. Pero aquí al final todo es una pelea entre FC Barcelona y Real Madrid. ¿Se enfadará el perdedor como hizo Vinicius y no acudirá a la gala de entrega?