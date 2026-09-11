Piqué analiza a todos los candidatos al Balón de Oro: sus tres favoritos, el recado a Mbappé y la explicación sobre Fabián

El ex del FC Barcelona se ha mojado acerca de los 30 nominados al preciado galardón que la revista France Football entregará el próximo mes de octubre, incluyendo a dos de los tres azulgranas en su terna de principales candidatos

El próximo 26 de octubre se entregará el cotizado Balón de Oro de 2026 y ya todos hacen sus particulares quinielas tras conocer la identidad de los 30 finalistas. Como siempre, no han faltado las sorpresas, con alguna aparición inesperada y ausencias polémicas, como las de los barcelonistas Pedri y Raphinha. Pero en líneas generales, los favoritos están más o menos claros. Aunque entre los aficionados, y también los profesionales, siempre se arrima el ascua a su sardina, por más que duela al de enfrente.

Así, uno de los que se ha mojado, como cabía esperar, es Gerard Piqué. El ex azulgrana no se suele morder la lengua y ha publicado un vídeo en sus sus redes sociales para analizar uno por uno a todos los candidatos, señalando a sus tres grandes candidatos para hacerse con tal preciado galardón. Curiosamente, o no, dos de ellos del FC Barcelona.

Lamine Yamal, Rodri y Harry Kane, sus tres favoritos

No ha querido realizar como tal su clasificación personal, pero el ex internacional comenzó hablando de Lamine Yamal, también señalado como posible ganador por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, aunque hay otros cinco españoles nominados. "Es claramente uno de los favoritos, ya estuvo cerca de ganarlo el año pasado. Jugador diferencial. Campeón del Mundo”, resumió Piqué sobre el extremo.

Pero, obviamente, no se podía olvidar de Rodri Hernández, firmado por el conjunto culé este verano tras estar cerca del Real Madrid. "Aunque estuvo lesionado durante una buena parte de la temporada, su influencia ha sido decisiva para que España se lleve el Mundial”, apuntó el catalán sobre el ex del Manchester City, que ya se convirtió en el segundo español en la historia, tras el también ex barcelonista Luis Suárez, en ganar el Balón de Oro, en 2024.

Entre medias, además, el propietario del Andorra incluyó en la terna de sus favoritos a otro nombre que está en boca de todos: Harry Kane. “Tiene argumentos más que suficientes para llevárselo, máximo goleador europeo y lo ha ganado todo en el Bayern, además de semifinalista en el Mundial”, indicó sobre el veterano delantero inglés (33 años) del Bayern Múnich.

Se toma a broma la ausencia de Pedri y Raphinha y advierte con Pau Cubarsí

Para Piqué, de ellos tres saldrá el sucesor de Ousmane Dembélé, que igualmente está en la lista de finalistas, para levantar el Balón de Oro. Porque lo que sí tiene claro es que el actual jugador del PSG está descartado de esa pelea: “Lo siento, pero este no va a ser su año”.

Sobre la tan comentado ausencia de Pedri y Raphinha entre los candidatos, por su parte, el ex defensor se lo tomó a broma: “Deben ser jugadores de golf y no me he enterado”. Pero lo que sí quiso recalcar es que de no ser central, Pau Cubarsí sí podría tener más opciones de coronarse como el mejor del mundo (ya fue elegido el Mejor Jugador Joven del Mundial). “Sería sin duda uno de los grandes aspirantes, pero está condicionado por su posición”, analizó sobre el tercer azulgrana nominado, al que a sus 19 años incluye en cualquier caso en el “top 5″ de la clasificación final.

Así ve a los cuatro candidatos del Real Madrid: "No creo que Mbappé esté para ganarlo"

Pero también se ha mojado sobre los cuatro candidatos del Real Madrid, entre ellos, por supuesto, Kylian Mbappé, a quien no acaba de ver en el grupo de favoritos. “No creo que esté para ganarlo”, afirma sobre el francés, al que sí coloca "entre los cinco primeros". Un paso por delante de Jude Bellingham, cuya nominación considera “merecidísima”, mostrándose "seguro" de que estará “entre los diez primeros”.

En dicha franja ("top 10") también cree que debe estar Vinicius, separando “lo que es el jugador y la persona”, al asegurar de forma tajante que es “un grandísimo futbolista, siendo fundamental y decisivo tanto en el Real Madrid como en Brasil″. Y por último, en el caso de Marc Cucurella puso de relieve su gran Mundial, “pero es defensa”, como sucede con Cubarsí.

No se olvida de Messi, es "realista" con Ferran Torres y añade un matiz con Fabián: "Tendría que ser el favorito"

Por otro lado, a su ex compañero Leo Messi lo sigue considerando decisivo tras hacer un Mundial "que nadie se esperaba con la edad que tiene". Por ello lo sitúa “entre los cinco mejores”, como al noruego Erling Haaland, destacando su “gran Mundial y gran papel en el City”. Mucho más abajo, en cambio, colocó al ex barcelonista Ferran Torres, pese a ser el héroe del Mundial.

“Ha marcado el gol más decisivo de España junto el de Iniesta, pero no era ni titular con la selección ni tampoco con el Barça; siendo realistas lo veo entre el 20 y el 30″, apuntó sobre el ahora futbolista del PSG, realizando un curioso matiz al valorar el año de su compañero Fabián Ruiz, pues considera que "por títulos tendría que ser el favorito", ya que lo ha ganado todo con España y el PSG. “Aunque yo creo que el Balón de Oro tiene que ser un jugador que se recuerde en la historia y que tenga un impacto muy grande en su equipo. En el caso de Fabián es un gran jugador de equipo pero no sé si hasta el punto de ganar un Balón de Oro, aunque sí debería estar entre los 10 primeros".