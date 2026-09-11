Joan Laporta, presidente del Barcelona, manda un aviso: "Si no se corre, no se gana"

El máxino dirigente culé estuvo presente en los actos del club en torno a la Diana Nacional. "Lamine tiene una madurez para su edad que es genial", valoró el presidente sobre el futbolista blaugrana

El Barcelona está este viernes de celebración por los actos conmemorativos de la Diada Nacional. Además de los actos propios a nivel institucional, en el Barcelona hay una felicidad real por el rendimiento del equipo de Hansi Flick en este arranque de temporada. El Barcelona ha ganado los cuatro partidos de Liga que ha jugado y el único disputado de Champions League hasta el momento.

Además, los culés han marcado un total de 22 goles en estos cinco duelos y solo han encajado tres dianas. Entre los goleadores del Barcelona está un Lamine Yamal que ya ha dejado atrás la tristeza que le acompañó en las dos primeras jornadas. Lamine vuelve a sonreír y el Barcelona lo disfruta sobre el campo. Precisamente sobre Lamine habló este viernes Joan Laporta en las declaraciones previas a los actos de la Diada Nacional celebrada en Barcelona.

Joan Laporta elogia la mentalidad de Lamine Yamal

Joan Laporta valoró la mentalidad de Lamine Yamal, un jugador que recordemos, solo tiene 19 años pero ya ha vivido varios títulos con el Barcelona, es capitán de los culés y además es campeón del Mundo y de Europa con España.

Joan Laporta apeló a una frase de Lamine Yamal en rueda de prensa en la que afirmaba que hoy en día si no se corre no se gana. "Lamine tiene una madurez para su edad que es genial. Me gustó mucho cuando dijo que si no se corría, no se gana. Es una frase muy ilustrativa de lo que hace este equipo esta temporada. Corre con intensidad, con compromiso, tiene que estar en tensión, no relajarse y trabajar a tope para ir a por todo".

El presidente del Barcelona también apostó por tener los pies en la tierra a pesar del buen arranque de temporada de los culés y esperando que el nivel del equipo siga siendo el mismo: "Tenemos que tocar con los pies en el suelo y esto solo ha hecho que comenzar. Esperamos que siga así. Pero la verdad es que está todo muy bien, con gran nivel y gran compromiso".

Reiteraba Laporta el compromiso del equipo en cada partido: "Además de lo que decían, que para ganar hay que correr, hay que jugar con intensidad, y lo hacemos. Y eso muestra el compromiso que tienen los jugadores con el equipo y con el club. La gente está muy ilusionada, muy ilusionada. Sí, sí, sí. El Barça está muy ilusionado y lo que tenemos que hacer es seguir con esta actitud, porque la ilusión es muy importante, pero el trabajo y el compromiso son también muy importantes. Si no se corre, no se gana".

El Barcelona quiere ganar la Champions League

Laporta no escurrió el bulto cuando fue cuestionado por la exigencia que tiene el Barcelona en la Champions League, que no es otra que alzarse con el título de una competición que disputará la final en el Metropolitano, donde el pasado curso empezó a quedar eliminado a manos del Atlético de Madrid: "Tenemos especial ilusión por la Champions y vamos a trabajar duro para intentar ganarla".

Además de la Champions League, Laporta apostó por cuatro títulos en total, como son además de la 'orejona' la Liga, Copa del Rey y Supercopa de España: "Este año nos hemos fijado como objetivos ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions y, por lo tanto, esto te ha de mantener al máximo de concentración y al máximo de tensión. Y pensando siempre en el espíritu del equipo, que es lo que tienen que hacer los jugadores, pensar sobre todo en el equipo, y ello nos llevará seguro a ganar títulos".

Por último, el presidente del Barcelona lanzó un aviso a la plantilla y a la exigencia de la misma: "Tenemos una plantilla muy competitiva, que está muy compensada y, además, lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco y todo su equipo, ha sido... Todo el mundo tiene que estar muy atento, porque hay mucha calidad en la plantilla y tenemos dos equipos muy competitivos, que juegue quien juegue lo hace bien. Por lo tanto, todos tienen que estar muy alerta, muy comprometidos y en tensión".