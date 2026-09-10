Así queda la clasificación de la Champions League tras la disputa de la jornada 1

Los grandes favoritos no se dejaron sorprender este jueves en los partidos que daban por cerrada la fecha inaugural. El Bayern Munich se impuso con comodidad al Bodo-Glimt, mientras que el Manchester United hizo lo propio frente al modesto Sabah

La primera jornada de la UEFA Champions League se cerró este jueves con la disputa de los últimos seis partidos que aún restaban por disputarse. Un día que tenía como principal atractivo el debut de Bayern Munich, considerado uno de los grandes favoritos para ganar el título, que se enfrentó a la revelación de la edición del año pasado, el Bodo-Glimt, y el regreso del Manchester United, que llevaba varias temporadas alejado de la élite del fútbol europeo, que se estrenó contra el modesto Sabah.

No hubo participación de equipos españoles ya que los cinco combinados de LaLiga que juegan esta temporada disputaron sus encuentros durante el martes o el miércoles. El balance es positivo ya que hubo tres victorias: FC Barcelona sobre Feyenoord (5-1), Real Madrid sobre Inter (2-1) y Real Betis sobre Lille (2-3). Y por otro lado, se cosecharon dos derrotas: Atlético de Madrid frente al Liverpool (2-1), y Villarreal CF contra el Borussia Dortmund (3-2).

Fenerbahçe y Roma no pasan del empate a uno

Uno de los partidos que abrió la jornada fue el que disputaron en Turquía el Fenerbahçe contra la Roma. Un choque que vio sus goles en la primera parte.

Se adelantó la Roma por medio de Bryan Cristante en el minuto 39, pero antes del descanso Archie Brown igualó. El resultado no se movió durante la segunda parte.

El PSV y el Shakhtar igualan también

Al igual que pasó en Estambul, el PSV y el Shakhtar igualaron a uno en un encuentro en el que también inauguraron el marcador los visitantes. En este caso, en el añadido de la primera parte el que marcó Gleiker Mendoza.

El PSV tuvo que esperar a la segunda parte para marcar el gol del empate que fue anotado por Sergiño Dest.

El Bayern Munich no se deja sorprender ante el Bodo-Glimt

El Bayern Munich goleó al Bodo-Glimt por 5-0 si bien es cierto que el equipo alemán no marcó hasta la segunda parte.

Tras el descanso se vino abajo la defensa noruega ya que Musiala, Kane, Davies y Olise, en dos ocasiones, marcaron.

El Como se impone con claridad al RB Leipzig

Por su parte, al Como no le pesó su debut en la UEFA Champions League ya que derrotó al RB Leipzig por 4-1.

Los goles de Baturina, Douvikas y Assane Diao le dieron una ventaja al conjunto entrenado por Cesc Fábregas que el RB Leipzig solo pudo recortar por medio de Maksimovic. Perrone puso el definitivo 4-1 en los últimos minutos del duelo.

El Manchester United arrasa al modesto Sabah

No hubo mucha historia en el regreso del Manchester United a la UEFA Champions League ya que el equipo inglés se impuso con comodidad al modesto Sabah de Azerbaiyán por 4-0.

Matheus Cunha, Bruno Fernandes y Benjamin Sesko marcaron en la primera mitad y dejaron sentenciado el encuentro. En la segunda parte, Lisandro Martínez aprovechó el lío que se hizo el portero visitante para anotar el 4-0.

El Slavia Praga da la cara frente al Lens con un jugador menos, pero acaba cayendo por 2-3

En la República Checa hubo que esperar a la segunda parte para ver lo más destacado, mereciendo la pena. El Slavia Praga sufrió la expulsión de Konecny, pero eso no impidió que se pusiera por delante gracias al gol de Sturm. El Lens reaccionó con el paso de los minutos, igualando por medio de Sima.

Lejos de venirse abajo, el Slavia Praga siguió creyendo y consiguió adelantarse gracias a otro gol de Sturm en el minuto 88. Pero aún hubo tiempo para que el Lens le diera la vuelta al marcador en el descuento con los tantos de Thauvin y de Ruben Aguilar.

- Así queda la clasificación de la UEFA Champions League tras la disputa de la jornada 1: