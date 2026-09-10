Cambio drástico en la situación de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid

El argentino, que según apuntó Simeone, no estaba para ser titular ante el Liverpool, salió de inicio finalmente en Anfield. El técnico explicó en rueda de prensa su titularidad. "Me pone contento", afirmó

Julián Álvarez dio este pasado miércoles el primer gran paso para su reconciliación con la afición del Atlético de Madrid. Con la Champions League como escenario y en Anfield, el argentino se mostró muy activo durante los 90 minutos. Julián Álvarez, que sorprendió al aparecer en el once titular del Atlético de Madrid elaborado por Simeone, se mostró sumamente participativo en el juego colchonero, asistió en el gol de Marcos Llorente y tuvo alguna ocasión en sus botas para darle un punto a los colchoneros.

La sorprendente titularidad de Julián Álvarez

Julián Álvarez fue uno de los nombres por los que fue preguntado en la previa Diego Simeone. El técnico argentino, que en esa misma rueda de prensa había hablado del "'tema Julián'" como uno de los aspectos que el Atlético de Madrid tenía que dejar atrás para poder aspirar a jugar la final de la Champions League en el Metropolitano, su casa, apuntó también que Julián Álvarez estaba en un proceso de crecimiento y fue claro a la hora de afirmar que no lo veía para que empezase de inicio: "Julián está en fase de crecimiento, no lo veo para que empiece, pero nos ayudará en el andar del partido".

Julián Álvarez y más bien Simeone, sorprendió alineando de inicio al delantero argentino y este no decepcionó aunque no pudo llevar a puntuar a un Atlético de Madrid que por el momento no suma en su primer duelo de Champions League de este curso. Julián Álvarez, después de toda la polémica en torno a su sueño de salir rumbo al Barcelona, fue titular por primera vez esta temporada y no defraudó.

Simeone explica la titularidad de Julián Álvarez en Champions League

Simeone, como es lógico, tuvo que dar explicaciones en rueda de prensa sobre esta titularidad y aludió a una conversación en la misma mañana de partido para finalmente alinear de inicio a Julián Álvarez: "Levantarme a la mañana, hablar con él un rato, verlo muy bien y por suerte elegí que jugara porque hizo un partido como el que esperaba que hiciera".

Julián Álvarez se mostró especialmente activo en Anfield

Además Simeone elogió el encuentro de Julián Álvarez y su capacidad para llevar el peso a la hora de generar ocasiones para los rojiblancos: "Hizo un buen partido Julián. Se hizo cargo todo el tiempo de la pelota, todo el tiempo, del minuto 1 al 90. Me pone contento". Con este paso, Julián Álvarez solo tiene que reencontrarse con la afición del Metropolitano y demostrar con su fútbol que está comprometido con el club.

El Atlético de Madrid aún tiene que disputar el próximo 13 de septiembre un nuevo duelo lejos de casa ante la Real Sociedad y no será hasta el próximo 16 de este mes cuando Julián Álvarez podría tener la oportunidad de reencontrarse con la grada rojiblanca en el choque que le medirá a Osasuna.