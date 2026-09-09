La inteligencia artificial predice la clasificación final de LaLiga: campeón, Europa y el descenso a Segunda

La IA creada por Elon Musk, dueño entre otras empresas, de X (antes Twitter), predijo la tabla final de LaLiga EA Sports con el Barcelona como campeón, Real Madrid segundo y Atlético de Madrid tercero. Descenderían Racing de Santander, Elche y Málaga. El Athletic Club volvería a entrar en Europa de la mano de Terzic

LaLiga EA Sports ya ha disputado un total de cuatro jornadas aunque hay equipos como Celta de Vigo y Real Sociedad que suman un partido más en su casillero. El camino que se completará para los 20 equipos de Primera después de disputar las 38 jornadas, acaba de comenzar y aunque podría ser demasiado pronto para lanzar predicciones para dilucidar cómo terminará, la inteligencia artificial de Grok, creada por Elon Musk ya ha dado su primer pronóstico.

La inteligencia artificial Grok pronostica al campeón de LaLiga EA Sports

Después de preguntarle a la inteligencia artificial Grok, creada por Elon Musk, dueño de X (antes Twitter), esta ha vaticinado los 20 puestos de la tabla de LaLiga EA Sports después de las 38 jornadas del campeonato. La inteligencia artificial de Elon Musk ha vaticinado que el campeón sería el FC Barcelona de Hansi Flick con 90 puntos, solo cinco por encima de los 85 del Real Madrid de José Mourinho, que una vez más se quedaría sin poder levantar el torneo de la regularidad.

Si esta previsión de la inteligencia artificial de Grok se cumple, el Real Madrid sumaría su tercera temporada consecutiva sin conseguir el título de campeón de Liga en Primera. Además el Barcelona sumaría su tercer título liguero de manera consecutiva y el cuarto en cinco años.

La clasificación para Europa según la inteligencia artificial: Champions League, Europa League y Conference

En cuanto a las posiciones que darían derecho a jugar en Europa, es decir, Champions League, Europa League y Conference League. Serían Real Madrid, Atlético de Madrid y Villarreal (además del Barcelona) los que disputarían la Champions League.

El Real Betis sería quinto aunque si por méritos de los españoles en competiciones europeas la UEFA vuelve a otorgar una plaza extra, los verdiblancos pasearían las 13 barras nuevamente en la Champions League, tal y como sucede esta temporada. En caso contrario, el Betis jugaría la Europa League según la IA de Grok.

El Athletic Club, por encima de la Real Sociedad según la inteligencia artificial

Una de las sorpresas que se podría dar según la inteligencia artificial sería en el equipo que ocupase posiciones de Conference League. Según Grok, el Athletic Club superaría a su eterno rival, la Real Sociedad en la tabla de clasificación después de que en la 2025/26 los donostiarras quedasen por encima de los bilbaínos con Matarazzo como gran artífice.

El Celta de Vigo se queda fuera de Europa según la inteligencia artificial

Otra de las sorpresas en lo negativo sería la del Celta de Vigo. El conjunto de Claudio Giráldez se quedaría en la octava posición con 53 puntos, a ocho del Athletic Club que marcaría la última plaza para jugar en Europa.

El Celta de Vigo está viviendo actualmente su segunda temporada consecutiva disputando la Europa League aunque los de Giráldez no han empezado bien el curso con solo tres puntos de 15 posibles y metidos en la zona baja de la tabla.

El descenso a LaLiga Hypermotion según la inteligencia artificial Grok

En la zona baja es donde aparecen esas predicciones que los equipos afectados no querrán mirar. Contra todo pronóstico y teniendo en cuenta el arranque del Valencia, los de Corberán se salvarían con 44 puntos y terminando en la posición número 16.

Los tres equipos que descenderían serían Racing de Santander con 40 puntos, Elche con 38 y Málaga con 35, por lo que los descendidos serían dos de los recién ascendidos este mismo año. La permanencia la marcaría el Levante con 42, que por segundo año consecutivo lograría seguir en Primera. El Elche por su parte, después de lograr la permanencia el pasado curso con Sarabia, regresaría al fútbol de plata dos campañas después.