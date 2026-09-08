El Valencia se hunde y Peter Lim tiene otro plan

El propietario del equipo es el único que parece no estar enfadado por la goleada recibida en Mestalla, ya que vive ajeno a la realidad del club casi desde su adquisición

El Valencia, con un punto en su casillero, es colista de LaLiga tras las primeras cuatro jornadas del campeonato, una posición que no ocupaba desde enero de 2025, hace casi veinte meses. Los de Corberán han empatado con el Celta (0-0) y han perdido con el Betis (0-1), el Deportivo de A Coruña (3-1) y el Barcelona (0-5), siendo la última derrota la más dolorosa de todas.

La última vez que el Valencia ocupó el 'farolillo rojo' de la clasificación fue tras la decimonovena jornada de la temporada 2024/25. En ese momento, su actual entrenador, Carlos Corberán, se acababa de hacer cargo del equipo tras la destitución de Rubén Baraja. Ahora, Corberán está en el alambre y, de seguir así, podría perder su puesto.

Mientras tanto, el propietario del conjunto valenciano, Peter Lim, sigue en su mundo, sin mostrar ningún tipo de interés por el equipo. Sí que estuvo en la goleada ante el Barça Kiat Lim, hijo del máximo accionista del club, que sufrió desde el palco de Mestalla la dolorosa derrota ante los azulgranas.

Peter Lim echó leña al fuego mostrando públicamente su plan durante el partido. Añadiendo aún más picante al lógico enfado de los valencianistas por la goleada y el estado de forma del equipo. El propietario del club decidió ir a ver un partido de polo en Johor junto a su amigo, el mismísimo Príncipe de Johor. Ambos decidieron acudir al "Johor Super Crown Polo Tournament".

En la imagen que el asiático compartió en redes sociales se ve a un Peter Lim mucho más canoso que cuando compró el Valencia, aunque lo que es seguro es que esas canas no le han salido por el estrés de dirigir a la entidad che.

La amistad entre el aristócrata de Malasia y Lim viene de muy atrás y seguro que muchos seguidores del Valencia pensarán por qué no fue el Príncipe de Johor el que compró el club, ya que también está ligado al fútbol en su país, siendo el presidente y propietario del Johor FC, equipo por donde han pasado exvalencianistas como Samu Castillejo, Jonathan Viera o incluso Pablo Aimar.

"En la Johor Super Crown Polo 2026 vieron polo. Yo vi posibilidades. Algunos de los mayores triunfos de esta semana no se dieron en el campo. Las conversaciones que tuvimos. Se estrecharon las manos. Se abrieron puertas. El tipo de movimientos que hablarán por sí mismos con el tiempo. Para Johor, su economía, su gente y el país. Redes de contactos. Inversión. Crecimiento. Oportunidades. Negocios con placer en su máxima expresión. Algunas victorias se celebran en el campo. De otras, te enterarás cuando llegue el momento adecuado", escribió el Príncipe de Johor tras verse con Lim. Quién sabe si algún día harán negocios con el Valencia de por medio.