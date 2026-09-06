Kiat Lim da la cara en el Valencia

El presidente de la entidad de Mestalla aterrizó este domingo en Manises en la previa del choque ante el Barcelona según publicó 'Tribuna Deportiva'

El Valencia vuelve a vivir un momento complicado, tanto a nivel deportivo, como a nivel institucional. Esta es la tónica del conjunto de Mestalla en los últimos tiempos, especialmente a nivel institucional y además a esto se le añade que el cuadro de Carlos Corberán no ha arrancado nada bien en LaLiga con solo un punto de nueve posibles, un gol a favor y cuatro en contra.

En medio de esta tormenta, este domingo en el Aeropuerto de Manises ha habido una visita inesperada con el aterrizaje de Kiat Lim, presidente del Valencia que llegó a la capital de Turia en las horas previas al choque ante el FC Barcelona. Según adelantó 'Tribuna Deportiva' el presidente del Valencia llegó en un vuelo privado y fue recibido por el director general del club, Javier Solis.

Kiat Lim, presente en el hotel de concentración del Valencia

Kiat Lim, una vez que fue recibido por el director general del Valencia en el Aeropuerto de Manises (Valencia), se desplazó directamente al hotel de concentración del cuadro de Carlos Corberán. Kiat Lim aún no ha acudido a Mestalla anteriormente a presenciar un partido de Liga del equipo por lo que si este domingo está en el palco del feudo valencianista se estrenaría en el cargo en medio de un nuevo momento de tensión del cuadro che. Kiat Lim, hijo del accionista mayoritario el club, Peter Lim, si estuvo en palco presidencial el pasado mes de agosto cuando presenció el Trofeu Taronja contra el Newcastle, donde escuchó en primera persona el cántico de “Peter, vete ya".

Ron Gourlay encendió a la afición del Valencia

El ambiente está sumamente caldeado en el Valencia y a esta tensión no ayudaron las palabras del CEO de club, Ron Gourlay, que lejos de hacer una crítica con el mercado de fichajes realizado por el club che, sacó pecho y dejó claro que no tenía planteado abandonar el cargo. "Me refería a cuatro ventanas de fichajes. En cuanto a la jubilación o mi dimisión… no, no voy a dimitir. Veo lo que pasa en el club, trabajo en el día a día, conozco los procesos en el club y mi experiencia me dice que avanzamos en la buena dirección. El inicio de la temporada no ha sido bueno, eso está claro. Pero de tres partidos, dos se han jugado en poco margen y con mucho calor. Después de 35 años en este negocio yo quiero seguir aquí. Espero cumplir los tres años y no me corresponde a mí ponerme nota", afirmó el dirigente del Valencia.

Amenaza de dejar vacío Mestalla ante el Barcelona

Desde la plataforma 'Libertad VCF', la cual entrevistamos este pasado verano en ESTADIO Deportivo, se ha promovido para el encuentro de este domingo dejar vacío Mestalla hasta el minuto 19 bajo el lema: "Un minuto más de Meriton es un minuto menos del Valencia". Esta protesta llega con Carlos Corberán empezando a ser cuestionado y con un equipo que recibe al Barcelona de Hansi Flick, el más goleador de lo que va de Liga con 12 goles en tres encuentros.

Además de darle un nuevo golpe al Valencia, el Barcelona tiene la posibilidad de sumar la primera ventaja respecto a sus rivales en el liderato de LaLiga. Los duelos entre Valencia y Barcelona suelen ser sinónimo de igualdad e intensidad, por lo que parece que este domingo a partir de las 16:15 horas habrá todos los ingredientes para un gran espectáculo.